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Главная » Страна » Почти треть лесов в Украине формально не существует
Почти треть лесов в Украине формально не существует

Почти треть лесов в Украине формально не существует

Электронный учет древесины ведется только в хозяйствах Гослесагентства

09.08.18 775
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Почти треть украинских лесов не учитывается. Об этом сообщил в ходе встречи с дипломатом экономического отдела посольства США в Украине Валерией Солано замглавы Гослесагентства Владимир Бондарь, передает пресс-служба ведомства.

Бондарь отметил, что электронный учет древесины действует в Украине только в лесных хозяйствах Государственного агентства лесных ресурсов, а в 27% других лесов древесина не учитывается.

"Электронный учет действует только в лесхозах Гослесагентства, а в 27% украинских лесов древесина не учитывается. Затем древесина продается, в частности, на электронных торгах", - говорится в сообщении агентства.

Бондарь напомнил, что с 2017 года в Украине действует полный мораторий на экспорт делового леса. Он подчеркнул, что лесхозы, которые подчинены Гослесагентству, могут экспортировать только дровяную древесину, которую не реализовали на внутреннем рынке, и она осталась на складах предприятий.

Напомним, несмотря на вырубку лесов, площадь покрытой деревьями суши в период с 1983 года до 2016 года увеличилась на 7%. 

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