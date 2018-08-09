Почти треть лесов в Украине формально не существует

Почти треть украинских лесов не учитывается. Об этом сообщил в ходе встречи с дипломатом экономического отдела посольства США в Украине Валерией Солано замглавы Гослесагентства Владимир Бондарь, передает пресс-служба ведомства.

Бондарь отметил, что электронный учет древесины действует в Украине только в лесных хозяйствах Государственного агентства лесных ресурсов, а в 27% других лесов древесина не учитывается.

"Электронный учет действует только в лесхозах Гослесагентства, а в 27% украинских лесов древесина не учитывается. Затем древесина продается, в частности, на электронных торгах", - говорится в сообщении агентства.

Бондарь напомнил, что с 2017 года в Украине действует полный мораторий на экспорт делового леса. Он подчеркнул, что лесхозы, которые подчинены Гослесагентству, могут экспортировать только дровяную древесину, которую не реализовали на внутреннем рынке, и она осталась на складах предприятий.

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Напомним, несмотря на вырубку лесов, площадь покрытой деревьями суши в период с 1983 года до 2016 года увеличилась на 7%.