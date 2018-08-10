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Ситуация на Донбассе

Украинских раненых в Иловайске добивали, - ООН

Украинских раненых в Иловайске добивали, - ООН
фото: ИноСМИ

Во время событий под Иловайском были захвачены в плен около 300 добровольцев и военнослужащих

10.08.18 956
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Во время Иловайской трагедии некоторых раненых бойцов сил АТО добивали, когда они были лишены боеспособности - уже после окончания боевых действий.

Об этом речь идет в опубликованном вчера, 9 августа, докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), пишет Лига нет.

По данным УВКПЧ, утром 29 августа около 20 бойцов АТО сели в один из грузовиков колонны отступления из села Многополье в село Новокатериновка. Через 30 минут после выезда грузовик попал под обстрел, большинство погибли или были ранены. Выжить удалось семи солдатам, многие из них имели легкие ранения.

Они спрятались недалеко от дороги, а после боя вывесили импровизированный белый флаг. Оккупанты с соседнего холма закричали, чтобы они сложили оружие и ползли на холм. Когда украинцы залезли на вершину холма, командир НВФ приказал им снять бронежилеты, каски и раздеться. По словам одного из выживших, один из военных снимал все очень медленно, потому что был ранен: это разозлило "старлея" оккупантов, после чего он выстрелили в спину и голову жертвы.

После этого пленным приказали встать и идти. Сержант ВСУ несколько раз просил офицера оккупантов не убивать его военнослужащих, "потому что те были очень молодыми". Двое свидетелей сообщили УВКПЧ, что тот дважды выстрелил из автомата сержанту в спину и голову.

Также во время перехода еще один военный неоднократно просил офицера ВС РФ разрешить ему позвонить матери. Двое свидетелей слышали два или три выстрела. Когда они обернулись, то увидели, что на земле лежит расстрелянный человек.

В одном из случаев раненый боец АТО сбежал в лес из обстрелянного авто. Он слышал, как люди сзади кричали: "Я ранен!" - но после этого раздавались одиночные выстрелы.

Во время событий под Иловайском были захвачены в плен около 300 добровольцев и военнослужащих: их перевозили в четыре основных места: захваченное здание милиции в Снежном, здания на улице Борцов Революции, захваченные Академию внутренних дел и облуправление СБУ в Донецке.

Пленных удерживали в "нечеловеческих и унизительных" условиях из-за переполненности мест ограничения свободы, недостаточного количества или отсутствия матрасов, дневного света, свежего воздуха, пищи, медпомощи и в неадекватных санитарных условиях.

УВКПЧ отмечает, что во время допроса захваченных пытали (избивали, в том числе с элементами сексуального насилия, имитацией казни и др.), чтобы получить информацию, наказать их за присоединение к добробатам или вынудить  присоединиться к НВФ.

Полный доклад можно почитать здесь (в формате PDF).

Отметим, ГПУ опубликовала финальный доклад по Иловайской трагедии.

Напомним, в конце августа 2014-го на территорию Украины вторглись войска регулярной российской армии. В ходе ожесточённых боёв украинские военные были окружены под Иловайском и понесли значительные потери. По данным главного военного прокурора Анатолия Матиоса, в котле погибли 366 украинских воинов, 429 получили ранения, 128 бойцов попали в плен, а 158 считаются пропавшими без вести. В свою очередь командир полка "Азов", народный депутат Андрей Билецкий говорил, что погибли более тысячи человек. Примерно такую же цифру называет и глава Временной следственной комиссии по расследованию Иловайской трагедии Андрей Сенченко. 

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