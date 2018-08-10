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Главная » Страна » Фото "Богдана" во всей красе. Появились первые фото новой украинской гаубицы

Фото "Богдана" во всей красе. Появились первые фото новой украинской гаубицы

<span class="label red">Фото</span> "Богдана" во всей красе. Появились первые фото новой украинской гаубицы
Фото: facebook.com/szgurets

У "Богданы" будет НАТОвский калибр

10.08.18 305
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Новая самоходная артиллерийская установка (САУ) "Богдана" будет иметь так называемый НАТОвский калибр - 155-мм, вместо "советского" 152-мм.

"Оружия такого формата ранее не было в наших ВСУ, ее не было в советской армии, нет и в современной российской", - отметил секретарь СНБО Александр Турчинов во время своего визита на Житомирский полигон, передает пресс-служба ведомства.

Он сообщил, что гаубица может поражать цели на расстоянии до 60 километров.

Перове фото гаубицы выложил на своей странице в Facebook Сергей Згурец, руководитель компании Defense Express, партнера концерна "Укроборонпром". 

Позже фото "Богданы" уже в боевом состоянии поделился на своей странице советник министра обороны Юрий Бирюков. Он уточнил, что у новой САУ ствол украинского производства, спаренная бронированная кабина, автоматизированная система наведения и заряжания боеприпасов. Комментаторы заметили, что по бокам у "Богданы" контейнеры для минимум 20-ти снарядов.

Впервые "на людях" новая САУ появится во время парада ко Дню Независимости 24 августа. Сейчас продолжаются ее финальные испытания.

Напоминаем, на военном параде в честь Дня Независимости в Киеве военнослужащие вместо приветствий советского образца будут использовать воинское приветствие "Слава Украине!" - "Героям слава!". 

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