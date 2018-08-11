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Главная » Страна » Украина даст воду в Крым в обмен на Кубань, - Омелян

Украина даст воду в Крым в обмен на Кубань, - Омелян

Украина даст воду в Крым в обмен на Кубань, - Омелян
Фото: ru.krymr.com

Министр не видит другой альтернативы

11.08.18 544
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Украина возобновит поставки питьевой воды в Крым исключительно при условии, что Россия вернет Украине и Крым, и Кубань.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире одного из украинских телеканалов.

"Если они готовы отдать за это Кубань и Крым, чтобы мы восстановили водоснабжение. Другой альтернативы я не вижу", - сказал Омелян.

Напомним, русло одной из крупнейших рек Крыма полностью высохло. Дно водохранилища теперь зарастает травой.

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