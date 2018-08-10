Возле столичной автостанции произошла массовая драка со стрельбой

В Киеве возле автостанции произошла драка со стрельбой.
Об этом сообщает пресс-лужба полиции столицы.
Сообщается, что в дежурную часть поступило сообщение о конфликте между группой мужчин, при этом свидетели слышали выстрелы. Инцидент произошел в кафе, расположенном возле автостанции "Киев", которая находится возле Центрального железнодорожного вокзала.
Предварительно установлено, что шестеро мужчин спровоцировали драку с тремя оппонентами. В результате один из участников сделал несколько выстрелов.
Информация о пострадавших уточняется, потому что на момент приезда правоохранителей их уже госпитализировали. В полиции уточнили, что правонарушители с места происшествия скрылись.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Минске мужчину избили за футболку с надписью "ДНР"
Напомним, в Киеве на Осокорках произошла драка со стрельбой на стройплощадке. Конфликт связан со строительством жилого комплекса "Патриотика на озерах" на территории, которую местные жители считают эко-парком.