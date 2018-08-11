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Фото Украинские археологи обнаружили могилу уважаемой ведьмы

<span class="label red">Фото</span> Украинские археологи обнаружили могилу уважаемой ведьмы
Фото: Balabolka.net

За могилой следили долгие годы

11.08.18 1169
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Во время раскопок у берегов Днестра украинские и польские археологи нашли могилу ведьмы. Возраст захоронения около 4,5 тыс. лет.

Об этом сообщает Час Пик.

Кости у древних останков были исписаны черными метками.

Ученые отправили находку в лабораторию в Познани. Оказалось, метки были нанесены смолой, и обновлялись уже после того, как ведьму похоронили.

Фото: Danuta Żurkiewicz/Adam Mickiewicz University

"При рисовании и фотографировании захоронения наше внимание было обращено на узоры, такие как параллельные линии, видимые на обоих локтевых сгибах. Сначала мы с осторожностью подошли к открытию - возможно, думали мы, следы остались от животных", - сказала археолог Данута Юркевич из Института археологии Университета Адама Мицкевича в Познани.

Археологи выяснили, что могилу раскапывали несколько раз и обновляли рисунки на руках погребенной.

По мнению научных сотрудников, ведьма умерла в возрасте 25−30 лет. По их словам, умершая женщина играла важную роль в жизни своего народа, именно поэтому за ее могилой в знак уважения следили и постоянно обрабатывали после погребения.

По словом ученых, скелетов такого возраста с подобными отметинами никогда раньше не находили на территории Европы, поэтому эта находка считается уникальной. Тем не менее, ученые отмечают, что похожие метки на человеческих останках встречались, но они истолкованы как остатки татуировок.

Напомним, в ООН призвали запретить рекламу колдунов и не убивать ведьм. Во многих странах мира все еще сохраняется вера в магическую силу.

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