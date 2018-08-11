Укрзализныця обнародовала свою прибыль от сообщения с Россией

Железнодорожное сообщение с Россией принесло Укрзализныце за первый 6 месяцев текущего года 177,58 миллиона гривен прибыли. Об этом сообщается на сайте УЗ.



Почти 63 миллиона гривен принесло курсирование поезда №6/5 Киев - Москва. На втором месте оказался поезд №74/73 Львов - Москва (38 миллионов гривен).



Также прибыль принесли поезда Днепр - Москва, Харьков - Москва, Харьков - Санкт Петербург, Одесса - Москва, Николаев - Москва. Однако суммы не называются.

Сейчас проездные документы на поезда сообщением Украина - Россия продаются без скидок, которые действуют на других международных направлениях.



Только за 2018 год Украина перевезла в данном направлении 358,9 тысячи пассажиров. Это на 17,1 процента меньше показателя прошлого года.

Ранее сообщалось, что министерство инфраструктуры Украины подготовило ряд предложений по противодействию России в рамках ее деятельности в Азовском бассейне и на оккупированных территориях, включая прекращение пассажирского сообщения с РФ. В свою очередь, Укрзализныця готова остановить сообщение с РФ, если власти примут такое решение.

Напомним, в декабре 2017 года Российские железные дороги полностью перевели пассажирские поезда дальнего следования по новой ж/д линии Журавка-Миллерово в обход Украины.