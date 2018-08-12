За сутки на Донбассе ранен один украинский военнослужащий

В районе проведения операции Объединенных сил в течение 11 августа боевики 34 раза открывали огонь по позициям ВСУ, в том числе 4 раза из тяжелого вооружения, ранен один украинский военный.

Об этом сообщил штаб ООС в Facebook.

"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях - из вооружения БМП и противотанковыми управляемыми ракетами", - говорится в сообщении.

Обстрелы осуществлялись по защитникам Крымского, Новотошковского, Новозвановки, Новоалександровки, Светлодарска, Новгородского, Новотроицкого, Красногоровки, Новомихайловки, Богдановки, Гранитного, Чермалыка, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино.

Кроме того, боевики обстреляли наши позиции возле Лебединского из минометов калибра 82 мм, а защитников Гнутово и Крымского - из ствольной артиллерии калибра 122 мм.

На протяжении текущих суток боевики российских оккупационных войск дважды открывали огонь по украинским позициям в районах населенных пунктов Водяное и Гнутово, потерь нет.

По данным разведки один оккупант уничтожен, двое получили ранения.

Напомним, в ОБСЕ подтвердили резкую активизацию боевиков на Донбассе.