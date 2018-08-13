Предательский отдых. Почему жители материковой Украины всё чаще посещают оккупированный полуостров

Украинцы всё чаще отдыхают в Крыму, не осознавая, что таким образом косвенно легализируют аннексию полуострова. Фокус разбирался, почему жители материковой Украины едут на полуостров и насколько массовое это явление

"Не поеду, но меня туда тянет", — говорит Вадим Нирець, предприниматель из Белой Церкви. Возможно, он и рискнул бы махнуть с семьёй в Крым, но боится. Мужчина служил в зоне АТО, а потому на "границе" с полуостровом россияне могут его повязать и упечь за решётку. Таких, как Вадим, украинцев, мечтающих об отдыхе в Крыму, становится всё больше. В первые годы после аннексии полуострова дорога от Головановска до Армянска поражала непривычной безлюдностью. Теперь ситуация изменилась. "В 2015-м мою знакомую, торгового агента, уволили с работы за то, что провела отпуск на Тарханкуте. А сегодня я всё чаще слышу от приятелей, что они собираются в Крым. Наверное, у людей упала какая-то заградительная планка", — размышляет Нирець.

Исчислить неисчислимое

По данным Государственной пограничной службы Украины, в июле–августе прошлого и позапрошлого годов количество пересечений админграницы с оккупированным Крымом возрастало в четыре-пять раз по сравнению с несезонными месяцами. Так, в августе минувшего года через три действующих контрольных пункта въезда-выезда (КПВВ) в Каланчаке, Чонгаре и Чаплынке прошли 260 тыс. граждан Украины — чуть меньше, чем за январь–апрель 2018 года (295 тыс.).

Однако данными Госпогранслужбы нужно оперировать крайне осторожно. Об этом предупреждает Ильми Умеров, бывший узник Кремля, освобождённый минувшей осенью благодаря посредничеству президента Турции. "Большинство людей из материковой Украины едут в Крым навестить родственников или проведать друзей, а заодно на море отдохнуть, — говорит он. — У тысяч там дачи остались, другая недвижимость. Студенты возвращаются домой к родителям. Трудно дифференцировать, кто среди этих людей "ватник", а кто патриот Украины. Однако все граждане Украины, пересекающие КПВВ, попадают в статистику отдыхающих".

Действительно, украинские пограничники фиксируют лишь факт въезда-выезда, а не цель визита. Но даже если бы такой вопрос задавали, большинство отпускников на всякий случай наверняка бы соврали, что едут не на море, а к тёще на чебуреки. Впрочем, если применить к этим данным непозволительно грубую математику и предположить, что каждый третий, прошедший КПВВ в августе 2017-го, — именно отдыхающий, легко выйти на цифру приблизительно в 85 тыс. человек в месяц. "Мы понимаем, почему возрастает количество пересечений административной границы в августе, — говорит Вадим Черныш, министр по вопросам временно оккупированных территорий и временно перемещённых лиц. — Но государство не может указывать людям, куда им ехать отдыхать. Это проблема массового сознания. Само общество должно быть нетерпимо к таким поступкам".

Пассажирские перевозки в Крым — огромный бизнес, большая часть которого находится в тени. Его оборот — около $100 млн в год

Министр вспоминает, какая сильная общественная кампания против покупки российских товаров была в 2014 году, и полагает, что подобного рода кампания могла бы оказать моральное давление на тех украинцев, которые выбирают для отдыха Крым.

В этом министра поддерживает Ильми Умеров, считающий, что в нынешней ситуации отдыхать в Крыму недопустимо, поскольку тем самым украинцы не только поддерживают экономику врага, но и легализируют аннексию полуострова.

Почему всё-таки Крым

Украинский туристический поток на полуостров не массовый. Его нынешние масштабы несоизмеримы с дооккупационным периодом, когда в 2013 году, согласно данным Министерства туризма АРК, сюда приехали 5,8 млн отдыхающих, 4,3 млн из которых были граждане Украины.

Но почему украинцы в принципе едут на отдых в Крым? В ответе на этот вопрос скрыт клубок мотиваций и причин, главная из которых — беспринципность, которую её носители называют "аполитичностью". Гибридная война диктует гибридное поведение.

"Я за Украину, но в целом я аполитична", — заявляет домохозяйка из Киева Наталья Архипенко. Три лета подряд она отдыхала в Алуште и вот снова пакует чемоданы. Из телевизора на неё смотрит умирающий Сенцов. "Хочу сына свозить на море, — оправдывается Наталья. — Для меня лето — это неизменно Крым, ещё с детства, когда наша семья постоянно проводила отпуск на ЮБК. Я так привыкла". Привычка отдыхать в Крыму — одна из самых распространённых причин вояжей на полуостров. У людей зрелого возраста и их детей, которым сейчас по 25–30 лет, это семейная традиция. Аббревиатуру ЮБК они произносят с тягучим наслаждением. "В конце концов, в Крыму дешевле отдыхать, чем в Затоке, там чище, аккуратнее, улучшился сервис, — признаёт Наталья. — А море какое!"

Это ещё одна причина, привлекающая "аполитичных" украинцев на полуостров. Качество моря, природные красоты, немного лучший сервис и лучшую инфраструктуру они находят за те же, а то и меньшие деньги, чем в Причерноморье материковой Украины. Дело в том, что в "высокий" сезон цены на жильё на курортах Одесской, Николаевской, Херсонской областей за последний год выросли в среднем на 25%, тогда как сервис остался низкого качества. В самых неухоженных городках и сёлах Причерноморья, к примеру в Лебедевке, Лазурном и Очакове, цены на неприглядную комнатёнку в частном секторе стартуют от 170 грн с человека. В то время как на крымских курортах — в Коктебеле, Феодосии, Судаке — можно забронировать комнату экономкласса за 400 рублей (примерно 150 грн) с человека. Правда, на полуострове значительно дороже продукты.

"Обидно, что Украина не делала в Крыму то, что делает Россия. Много дорог построили и отремонтировали, слегка упорядочили стихийную торговлю "с асфальта", начали больше контролировать арендодателей жилья у моря, — рассказывает Виктор, собственник маленькой строительной фирмы в Евпатории. — Теперь бабушки стали ремонтировать свои курятники, которые раньше втюхивали отдыхающим, — слишком большая конкуренция среди тех, кто предлагает жильё". Мужчина променял Киев на город у моря ещё в 2011 году. После захвата полуострова россиянами вернуться в столицу не решился.

Непреодолимое влечение. Среди украинцев всё ещё немало тех, кто не представляет свою жизнь без отдыха в Крыму

Турпоездки: несколько оттенков серого

"Если хотите выехать в пятницу, то желательно забронировать место хотя бы за три-четыре дня. Сейчас много желающих попасть в Крым", — советует на том конце провода девушка-оператор компании "Днепр — море". Она занимается перевозками пассажиров. Сайт компании, офис которой расположен в Днепре, пестрит крымскими предложениями: трансфер до мест "дикого" отдыха, в любую точку полуострова и даже трансфер на конференции, сборы и другие мероприятия, а также для поиска недвижимости. На провокационный вопрос об организации отдыха и жилья девушка чеканит: "Нет-нет, жильё вы там находите сами". Впрочем, под конец разговора многозначительно рекомендует спросить у водителя: "Может, он вам какие-то варианты подскажет на месте".

На сайтах некоторых украинских компаний, которые занимаются пассажирскими перевозками в Крым, можно найти сопутствующие предложения помочь в поиске жилья и организации отдыха на море. "Фирмы, о которых вы говорите, заявляют, что привозят людей к месту отдыха, а проверить, ведут ли они какой-либо бизнес на оккупированной территории, не представляется возможным", — объясняет заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юсуф Куркчи.

Заказать отдых в Крыму "под ключ" в этом году практически невозможно. Все крупные туроператоры, работающие с европейскими партнёрами, давно отказались от организации туров на аннексированный полуостров. В значительной степени их мотивировали к этому экономические санкции ЕС против России, которые охватывают и сектор туризма. После того как в прошлом году по решению СНБО Украина присоединилась к пролонгированным Евросоюзом санкциям, прекратили работу в Крыму и мелкие турагентства. "На нашем сайте висит устаревшая информация, мы теперь не возим экскурсии в Крым", — открещиваются в николаевском агентстве "Планета путешествий". "Санкции ЕС действенны. К примеру, голландская компания booking.com, которая до сих пор игнорировала санкции, в прошлом месяце заблокировала туристические предложения из Крыма, и теперь забронировать отель на полуострове через этот ресурс невозможно", — утверждает Юлия Тищенко, аналитик Украинского независимого центра политических исследований, более 20 лет специализирующаяся на крымской проблематике.

Ежегодно админграницу пересекают приблизительно 2,5 млн человек, каждый третий — не на личном транспорте

Впрочем, отыскать в Сети несколько маргинальных фирм, паразитирующих на организации отдыха в Крыму, несложно. К примеру, такие услуги через ОLХ предлагают всевозможные ФОПы, а также фирмы "Чатырдаг", "Крым-отдых". "Скорее всего, это фирмы-однодневки, не существующие по зарегистрированному адресу", — объясняют Фокусу в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий.

"Ответка" государства

Железнодорожное и авиационное сообщение материка с украденным полуостровом прекращено ещё в 2015 году, поэтому автотранспорт — единственный способ добраться в Крым. Ежегодно админграницу пересекают приблизительно 2,5 млн человек, каждый третий — не на личном транспорте.

Стоимость билета на автобус в один конец из Киева, Львова или Днепра практически одинаковая — 900–1000 грн. Пассажирские перевозки в Крым — огромный бизнес, большая часть которого находится в тени. В год нелегальный оборот, по данным Юсуфа Куркчи, приближается к отметке $100 млн. Правительство планирует это пресечь, поскольку все перевозчики, работающие на крымском направлении, утверждает Куркчи, по сути, нелегальны. Они не проходили тендерных процедур, не имеют фиксированных автостанций, с которых забирают и куда доставляют пассажиров. "Мы ставили задачу, чтобы на КПВВ не было капитальных построек. Это будут автостанции ІІ категории, приличные, современного дизайна, но построенные не на века, ведь когда-то Крым будет освобождён, — говорит Юсуф Куркчи. — Если воплотим этот план, нелегальные маршрутки в Крым окажутся вне закона. Вместе с тем исчезнет и поле деятельности для фирм-однодневок, которые во вред своему государству торгуют отдыхом в Крыму".

По данным Министерства по вопросам оккупированных территорий, необходимые для реализации плана 106 млн грн уже выделены из резервного фонда, что свидетельствует о приоритетности проблемы. Так что обустройство КПВВ и автостанций на админгранице с Крымом должно начаться ещё до конца нынешнего года.