Мужчина под Запорожьем стрелял по машинам и ранил женщину и ребенка

В Запорожской области мужчина стрелял по проезжающим мимо автомобилям из охотничьего ружья. Ранены женщина и 11-летний ребенок.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Запорожской области.

"Житель Охримовка 1991 года рождения стрелял из ружья на трассе "Кирилловка-Мелитополь", в районе села Шелюги. По этому пути авто ездят на морской курорт "Кирилловка".

Мужчина похитил гладкоствольное охотничье ружье из гаража односельчанина. Ему сообщили о подозрении и возбудили уголовное дело по фактам хулиганства и кражи", - говорится в сообщении.

Пострадавшим оказали медицинскую помощь, их жизни ничего не угрожает.

Ружье изъято и направлено на исследование в Запорожский научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра.

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