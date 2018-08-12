Двух киевлян избили за внешний вид и "ориентацию"

В Киеве на Андреевском спуске группа из 5-6 неизвестных избила двух молодых людей, потому что заподозрила их в гомосексуальности.

Об этом сообщил один из пострадавших в Facebook.

Никита Понарин написал, что инцидент произошел 11 августа около часа ночи у посольства Бразилии в Украине.

По словам пострадавшего, он не понравился прохожим из-за внешнего вида, в частности из-за септума в носу.

Понарин заявил, что нападавшие начали бить его и его друга, потому что им показалось, что они целовались. Он добавил, что у одного из парней был пистолет, поэтому убежать они не могли.

Пострадавший отметил, что он и его друг обратились в больницу и полицию.

Столичные правоохранители открыли уголовное производство по статье 125 Уголовного кодекса (умышленное легкое телесное повреждение).

Напомним, правоохранители разыскивают группу неизвестных, которые, надев противогазы, ворвались в офис ЛГБТ-сообщества в Харькове, где повредили имущество организации.