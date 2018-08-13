Во Львовской области ребенок попал в реанимацию после укуса змеи

Во Львовской области четырехлетнюю девочку за ногу укусила змея.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины во Львовской области.
"Спасателям поступило сообщение, что в реанимационное отделение Сколевской центральной районной больницы поступила девочка, 2014 года рождения, жительница Львова, с диагнозом "укус змеи правой голени", - говорится в сообщении.
О какой именно змее идет речь, не уточняется.
Медики советуют в случае укуса змеи не предпринимать никаких радикальных действий, не делать надрезов и не отсасывать яд. Желательно промыть укус, наложить повязку и доставить пострадавшего в больницу как можно быстрее.
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