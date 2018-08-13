14 августа три станции метро в Киеве будут работать по измененному графику

Это связано с проведением футбольного матча

В Киеве завтра, 14 августа 2018 года, будут внесены изменены в график работы трех станций метро.

Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации.

Изменения будут внесены в работу станций "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого" из-за проведения футбольного матча Лиги Чемпионов между командами "Динамо" и "Славия".

В период с 18:30 до 19:30 станция "Олимпийская" будет закрыта на вход и выход, "Дворец спорта" закроют на выход, а "Площадь Льва Толстого" - на вход.

При необходимости по окончанию футбольного матча может быть ограничен вход для пассажиров на станциях "Олимпийская", "Дворец Спорта" и "Площадь Льва Толстого".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: За строительство метро на Виноградарь соревнуются две компании

Напомним, в метро Киева появятся новые табло, если Киевсовет одобрит такое решение. Они будут показывать обратный отсчет времени до прибытия поезда.