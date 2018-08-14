Соглашение предусматривает не только поставку оружия, но и послепродажную поддержку, обслуживание и обучение

Компания из Канады PGW Defense Technologies готовится передать украинским военным снайперские винтовки на сумму 770 тысяч долларов.



Об этом сообщил владелец компании PGW Defense Technologies Росс Спагруд в интервью UATV.



"Немало канадцев имеют украинское происхождение, и я абсолютно уверен, что каждый украинец в Канаде, наверное, поддерживает схожие инициативы по защите потребностей своей Родины", – сказал Спагруд.

Соглашение предусматривает поставку снайперских винтовок модели LRT-3, 0,50 калибра, а также послепродажную поддержку, обслуживание и обучение.

По словам Спагруда, оружие, скорее всего, доставят уже осенью 2018 года.



Как отмечается на сайте PGW Defense, снайперская винтовка LRT-3 имеет калибр .50 BMG (12,7х99 миллиметров, - прим. ред), боезапас винтовки - 5 патронов. Ее дальнобойность составляет 1800 метров. Компания поставляет оружие морской пехоте США, Минобороны Великобритании и сухопутным войскам Саудовской Аравии.



Отметим, власти Канады планируют до конца марта 2019 года направить Украине военную помощь на сумму $7,25 миллиона.