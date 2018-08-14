Высокое давление. Судейское сообщество выступило с осуждением преследования судьи в деле Кернеса

10 августа судья Киевского суда Полтавы Андрей Антонов закрыл дело против Геннадия Кернеса и его охранников. В тот же день ГПУ пригрозила судье уголовным делом, а декларацией Антонова занялось НАПК. Фокус выяснил, почему представители центральной власти пытаются надавить на правосудие

Угрозы прокурора

В пятницу, 10 августа, судья Антонов закрыл дело против мэра Харькова Геннадия Кернеса, обвиняемого в похищении общественных активистов, мотивировав это отсутствием заинтересованности стороны обвинения. Судья заявил, что прокуроры самоустранились от доказательства вины, в результате чего дело рассматривается уже четвертый год подряд. Семь последних заседаний, на которых должны были состояться дебаты, прокуроры вообще пропустили. Именное поэтому служитель Фемиды счел бессмысленным продолжение процесса.

По словам Луценко, прокуроры пропускали заседания суда так как были больны

В ГПУ незамедлительно отреагировали на решение судьи. Заместитель генпрокурора Анжела Стрижевская назвала мотивацию судьи "абсолютной чушью" и обвинила его в вынесении заведомо незаконного решения. Сам руководитель ГПУ Юрий Луценко на своей странице в Facebook написал: "Судья, который в нарушение всех законодательных норм вынес решение о закрытии дела Кернеса, будет отвечать за заведомо неправосудное решение. И дембельский аккорд не поможет. Дело Кернеса несомненно должно быть возвращено на рассмотрение для принятия объективного приговора". В комментариях к посту Луценко добавил, что прокуроры были больны, а судья не имел права идти без них в совещательную комнату.

Коллегиальная солидарность

Не менее оперативной была реакция и судейской общественности уже в ответ на заявления руководства ГПУ. В понедельник, 13 августа, Совет судей Украины (ССУ), собравшись на свое экстренное заседание, обвинил Генеральную прокуратуру в посягательстве на независимость судебной системы. Глава Совета Олег Ткачук (который сейчас официально пребывает в отпуске) рассказал, что обсуждение возникшей ситуации проходило прямо в выходные – путем электронной переписки и по телефону. Все члены ССУ негативно расценили действия прокуратуры. Более того, многие отмечали, что подобные случаи происходят все чаще.

Глава комитета по вопросам независимости ССУ, судья Тернопольского окружного административного суда Андрей Жук, выступивший на заседании с докладом о произошедшем, напомнил, что прокурорам по закону запрещено публично высказывать сомнение в правосудности судебных решений вне процедуры их обжалования. "Поэтому мы считаем, что Совету судей нужно отреагировать на такую ситуацию, учитывая, что она не единична. В последнее время таких случаев все больше и больше", – сказал он.

"Когда после судебного решения на судью сразу открывают уголовное производство, а потом назначается спецпроверка НАПК, то это называется травля"

Некоторые судьи высказывались еще более категорично. Судья Хозяйственного суда Харьковской области Татьяна Суярко отметила "внезапно" возникший интерес к судье Антонову со стороны НАПК.

"Давайте называть вещи своими именами: когда выносится судебное решение, а потом на судью сразу открывают уголовное производство по 375-й статье (постановление судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления – Фокус) Уголовного кодекса Украины, а потом назначается спецпроверка НАПК, то это называется не иначе как травля", – заявила она.

Другие члены ССУ отмечали, что подобные действия чиновников сказываются на решениях Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), принимающего во внимание попытки влиять на правосудие, от чего Украина только проигрывает.

"В некоторых делах ЕСПЧ констатировал, что высказывания по поводу вынесения или не вынесения решения, прозвучавшие до рассмотрения дела судом, грубо нарушают стандарт презумпции невиновности. И это очевидное основание для вынесения решений против страны, чиновники которой позволяли себе такие высказывания", – отметил член ССУ, судья Верховного суда Украины Владимир Кравчук. По его словам, правильность решения полтавского суда будет оцениваться не Советом судей Украины, не собранием судей, а судами высших инстанций.

"И это единственный законный путь, который позволяет проверить правильность решения при всех возможных сомнениях либо несогласии с этим решением. Другого пути нет", – подчеркнул Кравчук. Действия тех, кто обвиняет судей до рассмотрения дела судом и тем самым вмешивается в процесс правосудия, он назвал "медвежьей услугой".

Его коллега по Совету судей, судья Киевского апелляционного административного суда Дмитрий Мезенцев высказал мнение, что действия чиновников можно даже расценивать как определенное предупреждение для судей высших инстанций. "Возбуждение уголовного дела относительно судьи первой инстанции по статье 375 – это вроде предупреждения для судей второй и третьей инстанции. Это действительно определенный способ давления", – отметил Мезенцев

Противозаконное вмешательство

Результатом заседания ССУ стало решение, в котором судьи указали на недопустимость действий и высказываний, содержащих признаки вмешательства в деятельность судебных органов. А также выступили против высказываний должностных лиц органов государственной власти и правоохранительных органов о необходимости привлечения судей к уголовной ответственности за принятие решения до предоставления правовой оценки этому решению апелляционной (кассационной) инстанцией, а действиям судьи – Высшим советом правосудия.

В решении ССУ также говорится о том, что в Законе Украины "О судоустройстве и статусе судей" определены условия выполнения их профессиональных обязанностей, а также правовые средства, с помощью которых обеспечивается реализация конституционных гарантий самостоятельности судов и независимости судей. "В частности, статьей 6 закона установлен запрет вмешательства в осуществление правосудия, влияние на суд или судей любым способом, неуважение к суду или судьям, сбор, хранение, использование и распространение информации в любой форме с целью нанесения вреда авторитету судей или влияния на беспристрастность суда", – отмечено в документе.

Кроме того, в решении говорится о том, что в соответствии со статьей 3 Закона Украины "О прокуратуре" деятельность этого органа основывается на принципах уважения к независимости судей. Именно в этой статье содержится запрет публичного высказывания прокурорами сомнений в правосудности судебных решений за пределами процедуры их обжалования в порядке, предусмотренном процессуальным законом.