В польской больнице повесился украинский заробитчанин, - СМИ

В больнице польского города Ольштын повесился 59-летний украинец. Об этом сообщает Gazeta Olsztyńska.

По информации издания, мужчина несколько дней назад получил серьезную травму таза в результате несчастного случая во время работы в поле, где он заменял своего брата. После этого украинца госпитализировали в местную больницу.

У нашего соотечественника якобы отсутствовала медицинская страховка, и он боялся, что его депортирую в Украину. Пробыв несколько дней в больнице, мужчина повесился в своей палате.

Правоохранители выясняют обстоятельства смерти мужчины.

Напомним, в июне в польском Вроцлаве погиб украинец во время строительства офисного центра.