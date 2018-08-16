В Киеве прошла сильнейшая гроза с градом и шквальным ветром, полностью затопило некоторые улицы, спровоцировало непогоду сильнейшее атмосферное пятно, - считают синоптики.

Больше всего пострадал центр столицы. Дождь начался около двух ночи, и уже скоро Крещатик и прилегающие улицы затопило полностью.

Ливневки забило мусором, вода перестала уходить. Некоторые водители пытались штурмовать лужи, но получили гидроудар.

Пешеходные переходы превратились в водопады. Видео потоков воды, затапливающих торговый центр «Метроград», показал Информатор. Киев.

Подтопило также Дарницу, Подол и Лукьяновку. В соцсетях горожане делятся впечатлениями от стихии. Пишут, сначала была серия молний, а потом начался «тропический» ливень.

с градом:

также в комментариях пишут, что непогодой «зацепило» и область:

Сейчас улицы Киева выглядят так:

На Крещатике от бури и дождя частично обрушилось здание «старого» гастронома, которое никак не начнут реконструировать.

Попадали деревья. Коммунальные службы только начинают убирать мусор и расчищать от веток забитые стоки. Сегодня дождей в Киеве не прогнозируют. Но теперь грозами может накрыть Чернигов и Сумы, именно в ту сторону двинулся атмосферный фронт.

Напоминаем, последний раз Киев так стремительно затапливало в июле. Тогда за час выпала двухмесячная норма осадков.