В четверг, 16 августа, в Киеве мотоциклист подрался с водителем автобуса, а потом открыл по нему огонь из травматического пистолета. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Инцидент произошел на улице Данилы Щербакивского. Водители повздорили по вопросу первоочередности проезда. Словесная перепалка переросла в драку, а затем мотоциклист достал оружие и сделал несколько выстрелов.

По данным портала dtp.kiev.ua причиной драки стало столкновение автобуса №47 с мотоциклом. Байкер в общей суме сделал около 10 выстрелов.

Водителя автобуса, 1975 года рождения, с телесными повреждениями госпитализировали. Стрелка задержали. Им оказался житель Киевской области, 1988 года рождения.

По предварительному заключению эксперта, мотоциклист стрелял из травматического оружия.

По факту драки со стрельбой начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Стрелку грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, 15 августа в Киеве на Троещине возле одного из рынков произошла драка со стрельбой. Подозреваемых задержали.