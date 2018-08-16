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Главная » Страна » Две трети украинских мостов требуют капитального ремонта, - Укравтодор
Две трети украинских мостов требуют капитального ремонта, - Укравтодор
Шулявский мост / Фото: abcnews.com.ua

Две трети украинских мостов требуют капитального ремонта, - Укравтодор

Всего в стране насчитывается 17 тыс. мостов

16.08.18 28
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В Украине насчитывается около 17 тыс. мостов различного возраста и размера. Две трети из них нуждаются в капитальном ремонте, а 4,5 тыс. – в немедленном. Об этом заявил советник главы Укравтодора и экс-заместитель министра инфраструктуры Александр Кава, передает Громадське.

"Что касается мостов, то на дорогах общего пользования у нас есть 17 тыс. мостов, из которых 2/3 требуют капитального ремонта. А 4,5 тыс. нуждаются в очень срочном ремонте", - сказал Кава.

Также он сообщил, что 95% дорог в Украине эксплуатируются сверх нормы.

"Это те дороги, которые требуют капитального ремонта, но эксплуатируются из-за того, что не было достаточного финансирования, они уже с просроченными сроками ремонта", - добавил чиновник.

Ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что из 6 тыс. мостов на балансе Укравтодора тысяча находится в аварийном состоянии и еще 2,5 тысячи требуют ремонта.

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