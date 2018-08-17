Отели в Украине накажут за "нарисованные" звезды

Территориальные отделения Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) начали расследование в отношении самовольного предоставления себе звезд отелями в некоторых городах-курортах.
Об этом сообщает Вероятно.
Проведение проверок еще в июле на брифинге анонсировал председатель АМКУ Юрий Терентьев.
«Есть один эпизод, связанный с ростом цен на гостиничные услуги перед матчем финала Лиги чемпионов в Киеве. Другая проблематика, которая изучается сейчас в Харькове, Днепропетровске, в Одессе, во Львове и Киеве – это вопрос недобросовестной конкуренции, связанные с установлением звезд на гостиницах. Поскольку проверки в Харькове показали, что некоторые отели «рисуют» себе звезды, не имея на это соответствующих юридических полномочий», – рассказал Терентьев.
По результатам расследования некоторым гостиницам грозят штрафы.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине восстановили присвоение звезд отелям
Напомним, американская компания Best Western Hotels & Resorts, последняя западная сеть отелей в Крыму, ушла из оккупированного полуострова в результате действий санкций.