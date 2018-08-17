Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Страна » В Украине запретят перевозку пассажиров в автобусах без ремней безопасности

В Украине запретят перевозку пассажиров в автобусах без ремней безопасности

В Украине запретят перевозку пассажиров в автобусах без ремней безопасности
Фото: 5Koleso

Нововведение вступит в силу с 2019 года

17.08.18 833
100

Министерство инфраструктуры с января 2019 планирует запретить перевозку пассажиров автобусами, которые не оборудованы ремнями безопасности.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян на брифинге "Кибербезопасность и проекты цифровых преобразований в морской отрасли" 17 августа в Киеве, передает Громадське.

Также будет запрещена перевозка более 9 пассажиров в транспорте, не оборудованном таксометром.

Напомним, киевская госгорадминистрация объявила конкурс на привлечение инвесторов по обустройству остановок общественного транспорта.

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
В Украине обнаружили 1200 технически неисправных автобусовКиевляне штурмовали мэрию и сорвали заседание Киевсовета из-за подорожания проездаУкраина на 152 месте в рейтинге безопасности стран
Топ-10
  1. Провернуть нажитое. Как украинцы зарабатывают на кредитных картах 17774
  2. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 12181
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 13107
  4. Горячая пора. Как во времена СССР выглядела долгожданная поездка на море 23020
  5. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 13349
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 30179
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 16131
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 27891
  9. Бизнес не по-детски. Истории украинских школьников, открывших собственное дело 6808
  10. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 16129
  1. Половина выпускников на ВНО не смогли решить задачку для 8 класса, - директор УЦОКО 5795 / 7127
  2. Бывший коллега Стивена Хокинга полагает, что найдены доказательства существования прошлых вселенных 3489 / 4480
  3. Модель Деми Роуз шокировала фанатов откровенным купальником 3280 / 6877
  4. Британка 28 лет проходила с контактной линзой, о которой она не знала 3026 / 3326
  5. Беспокойное завтра. Как глобальное изменение климата повлияет на жизнь в Украине 2804 / 3139
  6. Украина наращивает присутствие в Азовском море из-за действий России 2725 / 3156
  7. Затока не наша. Как выглядели курорты под Одессой в 1930-х годах 2676 / 47689
  8. Адвокаты Януковича устроили драку в суде 2618 / 3044
  9. Олег Сенцов вылетел из Салехарда, - СМИ (Обновлено) 2388 / 14940
  10. Репера 50 cent попытались застрелить во время съемок нового клипа, - СМИ 2379 / 2982
  1. Беспокойное завтра. Как глобальное изменение климата повлияет на жизнь в Украине 23 / 3139
  2. Половина выпускников на ВНО не смогли решить задачку для 8 класса, - директор УЦОКО 22 / 7127
  3. Затока не наша. Как выглядели курорты под Одессой в 1930-х годах 20 / 47689
  4. Дожить до внуков. 5 животных, рискующих сохраниться лишь на страницах книг 13 / 4637
  5. Гарнизоны просят казны. Сможет ли Украина остановить отток кадровых военных из армии 8 / 6488
  6. Бывший коллега Стивена Хокинга полагает, что найдены доказательства существования прошлых вселенных 7 / 4480
  7. Зубко выступил за отказ от централизированного горячего водоснабжения 6 / 2946
  8. Модель Деми Роуз шокировала фанатов откровенным купальником 5 / 6877
  9. Антисоциальное поведение. Почему Facebook могут обложить налогом за снижение продуктивности человечества 5 / 1656
  10. Краски, карты и слова. Как человек-остров Василий Придатко наносит себя на карту 4 / 2662
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.