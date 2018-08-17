В Украине запретят перевозку пассажиров в автобусах без ремней безопасности

Министерство инфраструктуры с января 2019 планирует запретить перевозку пассажиров автобусами, которые не оборудованы ремнями безопасности.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян на брифинге "Кибербезопасность и проекты цифровых преобразований в морской отрасли" 17 августа в Киеве, передает Громадське.
Также будет запрещена перевозка более 9 пассажиров в транспорте, не оборудованном таксометром.
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Напомним, киевская госгорадминистрация объявила конкурс на привлечение инвесторов по обустройству остановок общественного транспорта.