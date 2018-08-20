Количество обстрелов на Донбассе уменьшилось в два раза

За минувшие сутки, 19 августа, боевики 20 раз открывали огонь по позициям наших военных, тяжелое вооружение не применялось. В результате боевых действий наши военные не пострадали. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Оккупанты вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях и из вооружения БМП.

Вражеские обстрелы зафиксированы возле Крымского, Катериновки, Луганского, Пивденного, Железного, Зайцево, Новоселовки Второй, Гнутово, Павлополя, Лебединского, Водяного, Широкино. Также поблизости Катериновки противник применил вооружения БМП.

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В течение текущих суток боевики из гранатометов и стрелкового оружия три раза обстреляли позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Широкино и Лебединское.

Потерь среди личного состава Объединенных сил за прошедшие и этой эпохи нет.

По данным разведки, двое оккупантов получили ранения.

Напомним, 18 августа боевики 43 раза нарушили перемирие. Двое наших военных погибли и еще двое получили ранения