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Количество обстрелов на Донбассе уменьшилось в два раза
Фото: УНИАН
Ситуация на Донбассе

Количество обстрелов на Донбассе уменьшилось в два раза

Минувшие сутки прошли без потерь среди наших военных

20.08.18 72
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За минувшие сутки, 19 августа, боевики 20 раз открывали огонь по позициям наших военных, тяжелое вооружение не применялось. В результате боевых действий наши военные не пострадали. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Оккупанты вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях и из вооружения БМП.

Вражеские обстрелы зафиксированы возле Крымского, Катериновки, Луганского, Пивденного, Железного, Зайцево, Новоселовки Второй, Гнутово, Павлополя, Лебединского, Водяного, Широкино. Также поблизости Катериновки противник применил вооружения БМП.

В течение текущих суток боевики из гранатометов и стрелкового оружия три раза обстреляли позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Широкино и Лебединское.

Потерь среди личного состава Объединенных сил за прошедшие и этой эпохи нет.

По данным разведки, двое оккупантов получили ранения.

Напомним, 18 августа боевики 43 раза нарушили перемирие. Двое наших военных погибли и еще двое получили ранения

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