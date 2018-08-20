Второй подозреваемый в нападении на Гандзюк арестован на два месяца

Мужчину подозревают в том, что именно он купил серную кислоту, которой облили активистку

Херсонский суд арестовал на 2 месяца без права внесения залога Виктора Горбунова, который подозревается в нападении на Екатерину Гандзюк. Об этом сообщает "112 Украина".



Мера пресечения была избрана на закрытом судебном заседании. Отмечается, что сначала заседание было открытым, но позже по требованию стороны защиты суд принял решение о закрытом проведении.



В свою очередь, адвокат заявил, что свидетельства Горбунова по этому делу содержат данные, разглашение которых может помешать установить круг причастных к преступлению лиц.

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Горбунова подозревают в причастности и организации преступления, в частности в том, что именно он купил серную кислоту, которой облили Гандзюк. В качестве меры пресечения его арестовали на 60 суток - до 16 октября.

Ранее Национальная полиция Украины совместно со СБУ задержали двух человек, которые подозреваются в организации и соучастии в покушении на убийство Екатерины Гандзюк.

Напомним, Гандзюк не узнала подозреваемого Николая Новикова, которого полиция задержала по ее делу.