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Главная » Страна » Правила охраны мэрии Харькова после перестрелки могут изменить
Стрельба в горсовете Харькова

Правила охраны мэрии Харькова после перестрелки могут изменить

Правила охраны мэрии Харькова после перестрелки могут изменить

Сейчас у охранников горсовета нет оружия

20.08.18 78
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Правила охраны здания горсовета Харькова могут изменить с учетом перестрелки, в которой погибли два человека и получил ранение охранник.

Об этом сообщил руководитель пресс-службы горсовета Юрий Сидоренко, передает "Укринформ".

"Правила охраны, возможно, будут изменены. Дело в том, что охранники, которые находились внутри здания, не могли противостоять стрелку, так как у них не было оружия. Они просто не имеют права его носить. После того, как один из охранников открыл входную дверь и был тяжело ранен неизвестным, двое других скрылись из здания через черный ход", – рассказал он.

Напомним, в ночь на понедельник, 20 августа, в помещение городского совета Харькова ворвался неизвестный мужчина и открыл стрельбу. В результате перестрелки был ранен охранник и полицейский, который позже скончался в больнице. Нападавшего застрелили. Позже в крови стрелка обнаружили алкоголь.

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