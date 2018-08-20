Правила охраны мэрии Харькова после перестрелки могут изменить

Правила охраны здания горсовета Харькова могут изменить с учетом перестрелки, в которой погибли два человека и получил ранение охранник.



Об этом сообщил руководитель пресс-службы горсовета Юрий Сидоренко, передает "Укринформ".

"Правила охраны, возможно, будут изменены. Дело в том, что охранники, которые находились внутри здания, не могли противостоять стрелку, так как у них не было оружия. Они просто не имеют права его носить. После того, как один из охранников открыл входную дверь и был тяжело ранен неизвестным, двое других скрылись из здания через черный ход", – рассказал он.

Напомним, в ночь на понедельник, 20 августа, в помещение городского совета Харькова ворвался неизвестный мужчина и открыл стрельбу. В результате перестрелки был ранен охранник и полицейский, который позже скончался в больнице. Нападавшего застрелили. Позже в крови стрелка обнаружили алкоголь.