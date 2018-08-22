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Ситуация на Донбассе

На Донбассе ранены двое военных

На Донбассе ранены двое военных
Фото из открытых источников

Боевики 24 раза открывали огонь

22.08.18 8
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В районе проведения операции объединенных сил (ООС) в течение минувших суток, 21 августа, двое украинских военных были ранены. Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

Боевики 24 раза открывали огонь по позициям войск ООС, в том числе четыре раза из вооружения, запрещенного Минскими договоренностями. Они вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях - и из вооружения БМП.

"Обстрелы осуществлялись по защитникам населенных пунктов Артема, Новотошковское, Крымское, Зайцево, Железное, Авдеевка, Новомихайловка, Пески, Чермалык, Гнутово, Павлополь, Лебединское, Водяное и Широкино. Применяя тяжелое вооружение, противник обстрелял из минометов калибра 120 мм позиции украинских войск вблизи Железного и Гнутово, а из минометов калибра 82 мм - защитников Авдеевки и Чермалыка", - сообщают в ООС.

В течение ночи 22 августа оккупанты 4 раза открывали огонь по позициям ООС в районах населенных пунктов Павлополь, Лебединское и Водяное. При этом тяжелое вооружение не применялось.

По данным разведки, двое боевиков уничтожены, еще один ранен.

Напомним, с начала Операции объединенных сил (30 апреля) на Донбассе были задержаны 449 человек, причастных к незаконным вооруженным формированиям. 

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