В июле самолеты в Украине 18 раз столкнулись с птицами и зайцами

Один раз самолет даже сбил аиста

В июле 2018 года самолеты гражданской авиации, выполняющими транспортные перевозки, в Украине 18 раз столкнулись с птицами и зайцами. Об этом сообщило Национальное бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами

Пять таких инцидентов произошло с самолетами украинских авиакомпаний и 13 – с иностранными.

Например, 19 июля во время послеполетного осмотра самолете Lufthansa были обнаружены следы столкновения с птицей на носовом обтекателе самолета. Инженером-орнитологом по остаткам перьев идентифицирован вид птицы — молодой стриж.

27 июля 2018 самолет Turkish Airlines во время посадки столкнулся с чайкой, а 30 июля самолет МАУ при взлете сбил аиста.

Также три раза за месяц самолеты МАУ, Austrian Airlines и LOT столкнулись во время взлета или посадки с зайцами.

Напомним, 21 августа истребитель ВВС Швеции Jas 39 Gripen разбился в результате столкновения со стаей птиц.