По сравнению с 2016 годом показатели существенно не изменились

Средняя калорийность продуктов питания, потребленных одним взрослым человеком в Украине, в прошлом году составила 2994 ккал.

Об этом свидетельствуют данные избирательного исследования условий жизни домохозяйств, опубликованного на сайте Государственной службы статистики Украины.

Отмечается, что по сравнению с 2016 годом показатели существенно не изменились.

В Госстате напомнили, что нормой для трудоспособных лиц является 2790,8 ккал в сутки, для лиц, утративших трудоспособность - 2078,8 ккал.

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В домохозяйствах с детьми в прошлом году увеличилось потребление рыбы и рыбных продуктов на 10%, фруктов, ягод, орехов, винограда - на 6%.

При этом по сравнению с 2016 годом сократилось потребление овощей и бахчевых на 7%, молока и молочных продуктов а также картофеля - на 2% по каждой позиции.

В то же время, осталось на прежнем уровне потребления мяса и мясопродуктов, яиц, масла и других жиров, сахара и хлеба и хлебопродуктов.

Потребление почти всех основных продуктов питания одним лицом в многодетных домохозяйствах было значительно ниже, чем в домохозяйствах с одним ребенком.

Напомним, население Украины за полгода сократилось на 122,5 тысячи.