В каждом теле должен был дух. Зачем смотреть украинское кино "Правило боя"

Киев. Наши дни. Тарас (Влад Никитюк) — симпатичный парень, которого воспитала улица. В прошлом он перспективный боксёр, сейчас пытается заработать на лечение матери на нелегальном тотализаторе по боям без правил. Поскольку он парень принципиальный и талантливый, то быстро наживает себе могущественного врага в лице некоего криминального авторитета Скульского (Станислав Боклан), человека подлого и безжалостного. Ещё у Тараса есть друзья — шалопаи, которые периодически влипают в полукриминальные истории и которых Тарас как парень героический из этих переделок вытаскивает. Одновременно некий Карпов (Алексей Горбунов), в прошлом олимпийский чемпион, нынче тренер по боксу, готовит сына Игоря (Евгений Галич) к чемпионскому бою с боксёрским клубом Скульского. На кону миллион долларов. В последний день Тарас должен будет заменить сына тренера и выступить в финальном поединке.

Для съемок боёв без правил была построена специальная арена-клетка, в которой бойцы-актёры сходились перед камерой в поединке. Все бои в ленте поставил Сергей Житниковский, и он же снялся в небольшой роли. Кроме того, в "Правиле боя" дебютировали фронтмен группы O.Torvald Женя Галич и чемпион мира по боксу Александр Усик.

Кино снималось на деньги, которые режиссёр Алексей Шапарев сам заработал или привлёк. По его словам, в Украине со спонсорами беда: все нищеброды, а олигархи и миллионеры — жлобы. Вначале он вкладывал в кино деньги, которые зарабатывал на изготовлении рекламы, затем появилось несколько спонсоров. Потом "нарисовался" бизнесмен из Беларуси. "Вот в чём парадокс — украинское кино восстанавливает кто? Нашим отечественное кино на фиг не нужно, это всё слова и популизм", — говорит Шапарев.

Для съемок боёв без правил была построена специальная арена-клетка, в которой бойцы-актёры сходились перед камерой в поединке

"Правило боя" — кино, сделанное просто и стройно. Без выпендрёжа и нудноватой поэтичности в кадре, по которой принято маркировать украинский продукт. Тут нет ничего лишнего — как в песнях Виктора Цоя. Есть свет, есть тень, есть хорошие персонажи, есть плохие. Есть чёткая операторская работа. Есть виды современного Киева. Сюжет может показаться затёртым и схематичным, но это компенсируется простотой и чётким внутренним ритмом ленты. К слову, лихой саундтрек составлен из песен только украинских исполнителей (The Hardkiss, DETACH, ЯрмаК, "Бумбокс", O.Torvald).

Минус ленты — несколько выхолощенные и не всегда натурально звучащие диалоги на украинском. Человеку, выросшему в Киеве, например, ясно, что определённые персонажи должны говорить иначе — на киевском русском или хотя бы на уличном суржике. Но в остальном это вполне конкурентноспособный прокатный продукт, который в очередной раз подтверждает тот факт, что бокс — очень киногеничный вид спорта.