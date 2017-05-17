Во Франции стартует Каннский кинофестиваль

С 17 по 28 мая во Франции пройдет 70-й Каннский международный кинофестиваль.
В жюри Каннского фестиваля вошли актеры Уилл Смит, Джессика Честейн, Фань Бинбин, режиссеры Паоло Соррентино и Марен Аде. Жюри возглавит испанский режиссер Педро Альмодовар. В определении лауреатов также примут участие французская актриса Аньес Жауи, южнокорейский режиссер Пак Чхан Ук и французский композитор Габриэль Яред.
Американская актриса Ума Турман возглавила жюри программы "Особый взгляд".
На официальном сайте фестиваля опубликовали список фильмов, которые в этом году будут бороться главный приз - за Золотую пальмовую ветвь. В основную конкурсную программу вошли 18 картин, в числе которых оказался фильм "Кроткая" украинского режиссера Сергея Лозницы.
В рамках фестиваля также пройдет внеконкурсный показ, специальный показ, показ в честь 70-летия фестиваля и программа "Полуночный показ".
ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА КИНОФЕСТИВАЛЯ:
Фильм-открытие
- "Призраки Исмаэля", режиссер Арно Деплешен.
Основной конкурс
- "Мир, полный чудес", режиссер Тодд Хейнс;
- "Площадь", режиссер Рубен Остлунд;
- "Двуличный любовник", режиссер Франсуа Озон;
- "Молодой Годар", режиссер Мишель Хазанавичус;
- "Истории семьи Майровиц", режиссер Ноа Баумбак;
- "Окча", режиссер Пон Чжун-хо;
- "Нелюбовь", режиссер Андрей Звягинцев;
- "Хеппи-энд", режиссер Михаэль Ханеке;
- "Лишний человек", режиссер Корнел Мундруцо;
- "Ты никогда здесь не был", режиссер Линн Рэмси;
- "На следующий день", режиссер Хон Сан-су;
- "Сияние", режиссер Наоми Кавасе;
- "Из ниоткуда", режиссер Фатих Акин;
- "Роковое искушение", режиссер София Коппола;
- "120 ударов в минуту", режиссер Робин Кампилло;
- "Роден", режиссер Жак Дуайон;
- "Убийство священного оленя", режиссер Йоргос Лантимос;
- "Кроткая", режиссер Сергей Лозница;
- "Хорошее время", режиссеры Бен Сэфди и Джошуа Сэфди.
Напомним, Walt Disney не будет платить выкуп хакерам за новый фильм.