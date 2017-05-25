Фильм о Донбассе встретили овациями на Каннском кинофестивале

"Иней" — фильм о войне. Однако военные действия в кадре практически отсутствуют

На Каннском кинофестивале состоялась премьера фильма литовского режиссера Шарунаса Бартаса "Иней", который снят в Украине и посвящен войне в Донбассе.

Об этом сообщает в Facebook украинский продюсер Владимир Филиппов.

Он отмечает, что зал стоя аплодировал и кричал "Браво!".

"Иней" — это фильм о войне, о борьбе за независимость. Его действие происходит во время войны, однако военные действия в кадре практически отсутствуют. Мы видим то, что война оставляет за собой, что ее сопровождает, что ее обрамляет: оставленные людьми разрушенные поселения и города, старики и дети, которым некуда идти и которые больше не хотят отступать", — сказал Бартас в интервью "Радио Свобода".

Напомним, 17 мая во французских Каннах открылся юбилейный, 70-й кинофестиваль, который продлится до 28 мая.