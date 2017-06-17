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Главная » Стиль жизни » Культура » Видео Трейлер украинского фантастического фильма "Бобот" появился в Сети

Видео Трейлер украинского фантастического фильма "Бобот" появился в Сети

<span class="label red">Видео</span> Трейлер украинского фантастического фильма "Бобот" появился в Сети
Фото: Tochka.net

Авторы ленты стремятся создать фильм, интересный для семейного просмотра

17.06.17 571
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"Бобот" - это история о 12-летнем мальчике Вадике, который случайно попадает в центр конфликта между двумя инопланетными цивилизациями. Теперь, вместе с трансформаторной будкой по имени Бобот, Вадик должен спасти мир.

Как сообщили в пресс-службе Госкино, авторы ленты стремятся создать фильм, интересный для семейного просмотра.

"Нам очень не хватает хорошего семейного кино. Надо иметь особый талант, чтобы создать историю, которая будет интересна детям, и, в то же время, привлечет внимание и взрослых, поскольку именно родители выбирать фильмы для совместных с детьми посещений кинотеатра", - отметил, комментируя работу над фильмом, глава Госкино Филипп Ильенко.

Отметим, проект полнометражного фильма "Бобот" стал одним из победителей седьмого конкурсного отбора Госкино.  Доля госфинансирования составила 10 млн гривен. 

Напомним, Empire составил список величайших фильмов в истории.

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