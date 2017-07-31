За свою карьеру певица выпустила без малого два десятка альбомов и сотни песен

Легенда советской эстрады Эдита Пьеха сегодня, 31 июля, празднует свой 80-й день рождения.

Сегодня у Эдиты Станиславовны сразу две круглые даты - ровно 60 лет назад состоялся ее творческий дебют, который быстро сделал ее успешной певицей.

В новогоднем выступлении 1956 года Пьеха спела свой знаменитый "Красный автобус". И в том же году она стала солисткой знаменитого на всю страну ансамбля "Дружба", в котором проработала 20 лет.

За свою карьеру она выпустила без малого два десятка альбомов и сотни песен.

Напомним, Арнольду Шварценеггеру исполнилось 70 лет.