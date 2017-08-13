Мерседесы убивают. Главные сериалы августа

"Достать коротышку" / Get Shorty

Создатель: Дэви Холмс

В главных ролях: Крис О’Дауд, Рэй Романо, Шон Бриджерс

Премьера: 13 августа

Наёмный убийца приезжает в Голливуд и хочет стать кинопродюсером. Нет, это не начало анекдота, это завязка сериала "Достать коротышку", основанного (весьма отдалённо) на книге Элмора Леонарда с тем же названием. Эту повесть уже экранизировали в 1995 году — тогда вышел достаточно успешный фильм "Достать коротышку" с Джоном Траволтой и Дэнни Де Вито в главных ролях. Но авторы сериала обещают, что их шоу будет иметь с предшественником столько же общего, сколько у сериала "Фарго" с одноимённым фильмом (читай — ничего, кроме места действия и атмосферы). "Достать коротышку" придумал Дэви Холмс, сценарист и продюсер "Бесстыдников" и "Пациентов". Киллера с киноамбициями сыграл Крис О’Дауд ("Компьютерщики"), а его проводника в мир шоу-бизнеса исполнил Рэй Романо ("Все любят Рэймонда"). В первом сезоне будет десять серий.

"Остановись и гори" / Halt and Catch Fire

Создатели: Кристофер Кентвелл, Кристофер С. Роджерс

В главных ролях: Скут МакНэри, Ли Пейс, Маккензи Дэвис

Премьера: 19 августа

"Что ты ищешь?" — такой заголовок у четвёртого и финального сезона "Остановись и гори", ретро-сериала про взлохмаченных айтишников, которые были в авангарде революции персональных компьютеров в 80-х годах ХХ века. Из заголовка понятно, что в новых сериях речь пойдёт о первых днях возникновения интернета и о том, как это событие изменит жизнь и карьеру героев шоу. "Остановись и гори" появился на кабельном канале AMC летом 2014-го, когда "Безумцы", другой титульный ретро-сериал канала, выходил на финишную прямую. Руководство AMC считало, что таким образом успешно заменит хитовое шоу про стильных рекламщиков 1960-х на других героев недалёкого прошлого. Но "Остановись и гори" не завоевал популярности у массовой аудитории, довольствуясь признанием критиков и скромными зрительскими рейтингами. К чести AMC, канал не стал обрывать историю на полуслове и дал авторам возможность рассказать, чем всё закончилось для каждого героя. В финальном сезоне "Остановись и гори" будет десять эпизодов, а стартует шоу двухчасовой премьерой. Среди новых лиц появится Анна Кламски, звезда политического фарса "Вице-президент" канала HBO.

"Мистер Мерседес" / Mr. Mercedes

Создатель: Дэвид Э. Келли

В главных ролях: Брендан Глисон, Гарри Тредэвэй, Мэри-Луиз Паркер

Премьера: 9 августа

Конец 2000-х, маленький американский городок. Сотни безработных с самого утра стоят в очереди на "ярмарку вакансий". Внезапно из тумана появляется "мерседес" и несётся прямо на толпу. В результате восемь убитых, пятнадцать раненых, а вместо преступника только следы шин на асфальте. "Мистер Мерседес" — экранизация одноимённого романа Стивена Кинга 2014 года. Для писателя это первый опыт в жанре "крутого детектива". Главный герой книги — Билл Ходжес, детектив в отставке, который вместо того чтобы наслаждаться пенсией, ввязывается в расследование наезда на толпу и неожиданно устанавливает контакт с мистером Мерседесом (так в полиции прозвали неуловимого преступника). За экранизацию в ответе Дэвид Э. Келли, лауреат десяти премий "Эмми", сделавший себе имя на таких юридических шоу, как "Юристы Бостона", "Закон Лос-Анджелеса" и "Практика". Детектива на пенсии сыграл Брендан Глисон, прославившийся после чёрной трагикомедии "Залечь на дно в Брюгге". Мистера Мерседеса исполнил Гарри Тредэвэй, известный в качестве доктора Виктора Франкенштейна из готического сериала "Страшные сказки". В первом сезоне "Мистера Мерседеса" заявлено десять эпизодов.

"Защитники" / The Defenders

Создатели: Дуглас Петри, Марко Рамирез

В главных ролях: Чарли Кокс, Кристен Риттер, Сигурни Уивер

Премьера: 18 августа

Несколько лет назад онлайн-кинотеатр Netflix пообещал снять пять сериалов про героев из вселенной комиксов Marvel. И сдержал слово: премьера шоу "Защитники" будет пятой в этом списке. А началось всё в 2015 году с выхода "Сорвиголовы", истории слепого адвоката, который дерётся лучше любого американского ниндзя. Чуть позже была "Джессика Джонс", повесть о девушке, которая, кроме частной детективной практики, ещё практикует алкоголизм и битву за справедливость. В 2016-м на Netflix появился "Люк Кейдж", героические похождения громилы-бармена после отсидки в тюрьме. А в марте этого года состоялась премьера "Железного кулака", шоу о молодом человеке, умеющем превращать свою духовную силу в огненный кулак. Теперь вся эта могучая компания объединит свои достоинства (и недостатки) в мини-сериале "Защитники", где противостоять им будет стильное зло в лице Сигурни Уивер ("Чужой"). "Чем больше в вашей жизни дорогих людей, тем проще мне будет вас сломать", — обещает её героиня, и мы, кажется, уже знаем, чего ждать от всех обещаний Netflix. Восемь эпизодов "Защитников" появятся в день премьеры.

"Сложные люди" / Difficult People

Создатель: Джули Клауснер

В главных ролях: Джули Клауснер, Билли Айкнер, Джеймс Урбаняк

Премьера: 8 августа

Стриминг-сервис Hulu не первый год делает достойные шоу, но только в 2017-м перешёл в высшую лигу с сериалом-антиутопией "Рассказ служанки" — его номинировали на премию "Эмми" во всех главных категориях. "Сложные люди", ещё один сериал Hulu, другого калибра. Это зубастая комедия, которую благословила Эми Полер, лауреат "Золотого глобуса" за роль в выдающемся ситкоме "Парки и зоны отдыха". У актрисы уже был успешный продюсерский проект — веб-сериал "Брод Сити". Полер сумела сделать из него хит для канала Comedy Central. "Сложные люди" снимался по заказу канала USA, но в итоге оказался слишком эксцентричным для эфирного ТВ. Главные герои шоу — Джули и Билли — лучшие друзья и не самые лучшие комики, которые пытаются вместе покорить Нью-Йорк, считая при этом, что вся планета настроена против них. Ничего удивительного: на чужих похоронах герои жалуются на отсутствие интернета, а любую поездку в метро превращают в остроумную карусель ненависти.

В третьем сезоне "Сложных людей" покажут десять серий, где будут регулярно появляться новички: Джейн Краковски ("Студия 30"), Джон Чо ("Звёздный путь") и Люси Лью ("Убить Билла").

"Тик" / The Tick

Создатель: Бен Эдлунд

В главных ролях: Питер Серафинович, Гриффин Ньюман, Вэлори Керри

Премьера: 25 августа

Тик — так зовут супергероя в синем костюме из комикса Бена Эдлунда. Главное отличие Тика от большинства героев в трико — это комедийный персонаж, пародия на сверхлюдей, которые без выходных и перерывов спасают Вселенную. Автор комикса Бен Эдлунд руководит производством шоу, ему помогает именитый продюсер Барри Зонненфельд ("Люди в чёрном"). В синий костюм Тика переоделся Питер Серафинович ("Стражи Галактики"). Несколько эпизодов шоу снял Уолли Пфистер, постоянный оператор Кристофера Нолана, получивший "Оскар" за операторскую работу в фильме "Начало". Шоу выпустит интернет-гигант Amazon. Пилотный эпизод "Тика" появился прошлым летом, прошёл через стандартную для Amazon мясорубку зрительского голосования и выжил. В результате Amazon заказал полноценный сезон "Тика" из десяти эпизодов, которые выйдут в день премьеры.