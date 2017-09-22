Точнее, от Украины будет представлен только один

В этом году на церемонии "Оскар" будут представлены сразу три украинских фильма - "Межа", "Уровень черного" и "Иний".

Точнее, "Межа" является украино-словацкой картиной, выдвинутой от Словакии на престижную кинопремию, а фильм "Иний", который выдвигается от Литвы, - это ко-продукция Украины, Польши, Литвы и Франции, напоминает УНИАН.





В картине "Иний", кстати, снялась Ванесса Паради. На фестивале в Каннах премьера фильма литовского режиссера "Иний" о волонтерах, которые везут гуманитарную помощь в Украину, собрала огромный зал зрителей.

Эту новость на странице в соцсети написал вице-премьер министр Украины Павел Розенко.

Мировая премьера "Межи" состоялась на Международном кинофестивале в Карловых Варах, где лента получила приз за лучшую режиссуру.

"От Словакии на соискание премии "Оскар" выдвинут совместный украино-словацкий кинофильм "Межа"! Фильм частично профинансирован за счет средств госбюджета. Напомню, что этот кинофильм в этом году уже имеет одну награду престижного кинофестиваля в Карловых Варах – "За лучшую режиссерскую работу"!", - отметил Розенко.

Чиновник поздравил всех причастных "к этому уникальному событию в истории украинского кинематографа" и сообщил, что премьера "Межи" и прокат в украинских кинотеатрах состоится в середине ноября.

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Напомним, 90-я церемония награждения "Оскар-2018" состоится четвертого марта в Лос-Анджелесе. От Украины на премию представлена лента "Уровень черного" режиссера Валентина Васяновича.

Ее выбрали из восьми лент. В частности, среди номинантов были представлены "Чужа Молитва" Ахтема Сейтаблаева, "Червоний" Заза Буадзе, "Жива" Тараса Химича, "Війна химер" Марии и Анастасии Старожицких, "DzidzioКонтрабас" Олега Борщевского, "Микита Кожум'яка" Манука Депояна, "Стрімголов" Марины Степанской.

Лента будет соревноваться в категории "Лучший фильм на иностранном языке".