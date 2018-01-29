Спешите видеть. 12 самых ожидаемых кинопремьер 2018 года

Очередные приключения суперагентов и супергероев, экранизация романа Сергея Жадана, байопик о легендарном фронтмене группы Queen и украинский мультфильм, снятый с прицелом на зарубежный прокат, — в обзоре Фокуса 12 самых ожидаемых кинопремьер 2018 года

"Похищенная принцесса. Руслан и Людмила", Украина

Премьера: март

Режиссёр: Олег Маламуж

В ролях: Алексей Завгородний, Надя Дорофеева, Сергей Притула, Олег Михайлюта (Фагот), Юрий Горбунов

О чём: Уличный артист Руслан, давно мечтающий стать рыцарем, случайно знакомится с Людмилой, дочерью киевского князя Владимира. Молодые люди, естественно, влюбляются друг в друга, но их счастью мешает злой колдун Черномор, который похищает девушку. Пройдя через множество испытаний, Руслан сможет вызволить любимую и добиться разрешения строгого князя на брак.

Чего ждём: Сюжет знаком всем, кто помнит сказки Пушкина. Интересно в фильме другое: "Похищенная принцесса" — полнометражный дебют студии Animagrad, который сделан с прицелом не только на украинского, но и на зарубежного зрителя. Студия уже продала права на кинопрокат в два десятка стран Европы, Азии, Ближнего Востока и Африки. Видимо, поэтому для работы над фильмом привлекали голливудских консультантов. Кстати, Animagrad собирается ежегодно выпускать по одной полнометражке, сейчас студия работает над мультфильмом "Мавка" по мотивам феерии Леси Украинки "Лісова пісня".

"Мстители. Война бесконечности", США

Премьера: май

Режиссёр: Энтони Руссо, Джо Руссо

В ролях: Роберт Дауни — младший, Джош Бролин, Марк Руффало, Бенедикт Камбербэтч, Скарлетт Йоханссон

О чём: Межгалактический тиран Танос намерен добыть шесть Камней Бесконечности, с помощью которых можно менять реальность по своему усмотрению. Сорвать планы злодея должны Мстители и их союзники — Стражи Галактики, иначе Землю ждут большие неприятности.

Чего ждём: Этот фильм — продолжение цикла о Мстителях, элитной команде супергероев из комиксов Marvel. Дату выхода на экраны — май 2018 года — объявили ещё во время производства предыдущей картины "Мстители. Эра Альтрона", вышедшей в 2015 году. С тех пор армия фанатов ждёт продолжения приключений, тем более что на экране

появятся герои из разных комиксов, которые поучаствуют в финальной супербитве: Железный Человек, Тор,

Доктор Стрэндж, Человек-паук, Капитан Америка, Звёздный Лорд, Халк.

Предыдущая серия "Мстителей" собрала в прокате $1,4 млрд, заняв седьмое место в списке самых кассовых фильмов в истории кино.

"Легенда Карпат", Украина

Премьера: апрель

Режиссёр: Сергей Скобун

В ролях: Валерий Харчишин, Мария Яремчук, Михаил Грицкан, Богдан Ластивка

О чём: История об украинском Робин Гуде Олексе Довбуше, о том, почему он возненавидел богатых помещиков и как стал лидером карпатских повстанцев.

Чего ждём: Фильм "Легенда Карпат" изначально задумывался как мини-сериал, однако авторы решили сосредоточиться на кинотеатральной версии. Премьера не раз переносилась. В фильме снялись несколько известных музыкантов, в том числе лидер группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин, который с Национальным академическим оркестром народных инструментов записал заглавную тему для саундтрека. Коллеги Харчишина по съёмочной площадке говорят, что не ожидали от него столь выдающихся актёрских способностей.

"8 подруг Оушен", США

Премьера: июнь

Режиссёр: Гэри Росс

В ролях: Сандра Буллок, Кейт Бланшетт, Энн Хэтэуэй, Дакота Фаннинг, Рианна

О чём: Дебби Оушен, сестра обаятельного жулика Дэнни, освободившись из тюрьмы, организовывает ограбление звёздного благотворительного бала в Нью-Йорке. Цель её команды — драгоценное ожерелье. Украв его, барышни смогут подставить злодея-галериста, с которым у них давние счёты.

Чего ждём: В женском варианте криминального цикла о друзьях Дэнни Оушена в главных ролях снялись не только известные актрисы, но и две поп-исполнительницы — Рианна и Аквафина, кроме них в фильме засветились и другие знаменитости. Хотя из прошлого актёрского состава франшизы в "8 подругах Оушена" в эпизодических ролях появятся лишь Джордж Клуни и Мэтт Деймон, фильм обещает быть выдержанным в привычном стиле.

"Соло. Звёздные войны. Истории", США

Премьера: май

Режиссёр: Рон Ховард

В ролях: Эмилия Кларк, Олден Эренрайк, Пол Беттани, Вуди Харрельсон, Клинт Ховард

О чём: Картина рассказывает о начале приключений одного из главных героев киносаги "Звёздные войны" контрабандиста Хана Соло, события происходят до его встречи с Люком Скайуокером и Оби-Ван Кеноби: сюжет охватывает промежуток жизни Соло от 18 до 24 лет. Зритель узнает о том, при каких обстоятельствах Соло подружился с Чубаккой и стал владельцем корабля "Тысячелетний Сокол".

Чего ждём: Летом 2017 года из-за разногласий со студией и сценаристами уволили режиссёров проекта Фила Лорда и Кристофера Миллера. В режиссёрское кресло сел дважды оскароносец Рон Ховард ("Игры разума", "Нокдаун", "Код да Винчи"). К этому моменту съёмки продолжались уже полгода, поэтому Ховарду пришлось переработать большую часть отснятого материала.

Актёр Пол Беттани отмечает, что фильм выдержан в нетипичном для вселенной Джорджа Лукаса стиле гангстерского кино. Возможно, такой подход вернёт интерес к "Звёздным войнам" зрителей, которых разочаровали предыдущие серии саги.

"Бобот", Украина

Премьера: июнь

Режиссёр: Максим Ксёнда

В ролях: Виктор Григорьев, Иванна Бородай, Игорь Мирошниченко, Владимир Ращук, Тарас Шевченко

О чём: 12-летний Вадик оказывается в центре противостояния инопланетной цивилизации, представители которой мимикрируют под людей, и таинственной Энергии, которую земляне знают как электрический ток. От мужества Вадика и его помощника — ходячей трансформаторной будки Бобота — зависит судьба всего человечества.

Чего ждём: Создатели фильма говорят, что прибегли к стилистике комикс-культуры, подогнав её под украинские реалии, поэтому картина будет насыщена спецэффектами.

Продюсеры "Бобота" признаются, что своим фильмом попробуют разорвать замкнутый круг: у оте­чественных кинематографистов нет возможности снимать хорошие фильмы, потому что нет денег, а денег нет, потому что не снимают хорошее кино. Они собираются доказать, что украинское кино может конкурировать с мировым, планируя его прокат в Европе, США и Азии.

"Первому игроку приготовиться", США

Премьера: март

Режиссёр: Стивен Спилберг

В ролях: Тай Шеридан, Оливия Кук, Ханна Джон-Кэймен, Бен Менделсон, ТиДжей Миллер

О чём: В 2045 году американцам живётся несладко. Подросток Уэйд Оуэн Уоттс прозябает в загаженном перенаселённом Колумбусе, на улицах которого небезопасно находиться. Как и миллионы земляков, Уэйд предпочитает проводить время в виртуальном мире игры Oasis. Интерес к игре подогревает известие о том, что её создатель перед смертью завещал гигантское состояние тому, кто первым обнаружит спрятанное в Oasis "пасхальное яйцо". Уэйд собирается отыскать его во что бы то ни стало.

Чего ждём: По сюжету автор игры Oasis был помешан на культуре 1980-х, игрокам приходится погрузиться в неё, чтобы найти подсказки для обретения богатства. Наверняка будет забавно наблюдать за тем, как американцы будущего пытаются понять реалии, в которых росли их дедушки.

Именно в начале восьмидесятых Стивен Спилберг в последний раз снимал подростковую фантастику — фильм "Инопланетянин". Киноманам будет интересно посмотреть, как пожилой мэтр справился с этой же задачей десятилетия спустя.

"Миссия невыполнима — 6", США

Премьера: июль

Режиссёр: Кристофер Маккуорри

В ролях: Том Круз, Ребекка Фергюсон, Генри Кавилл, Саймон Пегг, Алек Болдуин

О чём: Агент ЦРУ Итан Хант получает новое невыполнимое задание, от исхода которого зависит сохранность мирового порядка.

Чего ждём: Режиссёр Кристофер Маккуорри пре­дупредил, что эта часть франшизы значительно отличается от предыдущих. Посмотрев все серии, он поймал себя на мысли, что так и не понял, что представляет собой суперагент Итан Хант. Поэтому в своей картине он решил "по-настоящему раскрыть Итана, показать его эмоциональный путь". Возможно, поэтому в первых сценах практически не будет экшена, зато потом приложится весь стандартный набор из погонь, перестрелок и головокружительных трюков.

"Черкассы", Украина

Премьера: август

Режиссёр: Тимур Ященко

В ролях: Евгений Ламах, Дмитрий Сова, Роман Семисал, Олег Щербина, Михаил Воскобойник

О чём: Лев и Миша служат на военном корабле "Черкассы", который дислоцируется в порту крымского озера Донузлав. В марте 2014 года им приходится пройти испытания на прочность, когда порт осаждают российские войска. Украинские корабли сдаются один за другим, только экипаж "Черкасс" сопротивляется, продолжая безнадёжную борьбу.

Чего ждём: Авторов фильма консультировали моряки, которые служили на тральщике "Черкассы" и были участниками событий весны 2014 года. Один из них — Михаил Воскобойник — сыграл в картине.

Командир тральщика Юрий Федаш считает, что с фильмом будет полезно ознакомиться россиянам, потому что в нём правдиво показаны действия "зелёных человечков", а это расходится с картинкой, созданной российской пропагандой. По его мнению, "Черкассы" стоит посмотреть и украинцам, которые любят покричать о сдаче Крыма, ведь кино рассказывает о том, как россияне захватывали воинские части, прикрываясь женщинами и детьми.

"Дикое поле", Украина

Премьера: октябрь

Режиссёр: Ярослав Лодыгин

В ролях: Алексей Горбунов, Олег Москаленко, Руслана Хазипова, Владимир Ямненко, Сергей Жадан

О чём: Главный герой фильма Герман отправляется на родной Донбасс, где не был много лет, чтобы выручить сводного брата: тот владеет старой бензоколонкой, которую хотят отжать местные бандиты. Пережитые приключения настолько впечатлили Германа, что он решает остаться в родном городе.

Чего ждём: Этот фильм — режиссёрский дебют Ярослава Лодыгина в полнометражном кино. Идея экранизировать роман Сергея Жадана "Ворошиловград" возникла у него после выхода книги. Сценарий переписывали много раз, в итоге привлекли к работе одного из лучших украинских драматургов Наталью Ворожбит. На что она способна, массовый зритель узнал, посмотрев "Киборгов".

"Фантастические твари. Преступления Грин-де-Вальда", США

Премьера: ноябрь

Режиссер: Дэвид Йейтс

В ролях: Джонни Депп, Эзра Миллер, Кэтрин Уотерстон, Зои Кравиц, Эдди Редмэйн, Джуд Лоу

О чём: В 1928 году, спустя несколько месяцев после событий, описанных в первом фильме, тёмный маг Геллерт Грин-де-Вальд сбегает из тюрьмы. Справиться с ним и его приспешниками способен лишь бывший друг Грин-де-Вальда волшебник Альбус Дамблдор, которому вызывается помочь выпускник Хогвартса, магический зоолог Ньют Скамандер.

Чего ждём: После успеха первого фильма "Фантастические твари и где они обитают", снятого по сценарию Джоанн Роулинг, писательница объявила, что написала продолжение. Фанаты саги о Гарри Поттере стали ждать ноября 2018-го, чтобы ознакомиться с результатом. Всего же Роулинг и Warner Bros. Pictures собираются рассказать три истории о войнах между волшебниками, которые бушевали ещё до рождения Поттера.

В новой серии "Фантастических тварей" к актёрскому ансамблю присоединился Джуд Лоу, который исполнил роль Альбуса Дамблдора — одного из ключевых героев истории.

"Богемная рапсодия", США, Великобритания

Премьера: декабрь

Режиссёры: Брайан Сингер, Декстер Флетчер

В ролях: Рами Малек, Майк Майерс, Люси Бойнтон, Джозеф Маццелло

О чём: "Богемная рапсодия" — биографический фильм о рок-музыканте, вокалисте группы Queen Фредди Меркьюри. Картина описывает 15 лет жизни группы с момента основания и до выступления на легендарном фестивале Live Aid, проходившем в 1985 году на стадионе "Уэмбли".

Чего ждём: Над байопиком о жизни Фредди Меркьюри начали думать ещё в 2010 году. В создании сценария участвовали музыканты Queen и архивист группы. Зрителя ждёт эпичное зрелище: режиссёр Брайан Сингер, ранее снявший несколько голливудских блокбастеров, признавался, что для воссоздания атмосферы грандиозного концерта пришлось строить самые масштабные декорации в его карьере.

Сингеру не удалось доснять фильм — студия 20th Century Fox уволила режиссёра за три недели до окончания съёмок, пригласив на его место Декстера Флетчера. Предполагается, что это не повлияет на дату премьеры картины, которая намечена на 25 декабря 2018 года.