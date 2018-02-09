Netflix обнародовал список "запойных" сериалов

Стриминговый сервис Netflix опубликовал список сериалов, которые зрители смотрят полностью, не отрываясь.
Поскольку Netflix всегда выкладывает новые сезоны сериалов целиком, чаще стал использоваться термин "binge-watch" (просмотр запоем).
Так, лидером рейтинга,как сообщает сервис, на сайт которого ссылаются мировые СМИ, занял сериал "Во все тяжкие", на второй строчке - "Оранжевый – хит сезона", а третье место занял сериал "Ходячие мертвецы".
Полностью топ-10 сериалов, новые выпуски которых пользователи смотрят "запоем" выглядит следующим образом:
- "Во все тяжкие"
- "Оранжевый - хит сезона"
- "Ходячие мертвецы"
- "Очень странные дела"
- "Нарко"
- "Карточный домик"
- "Побег"
- "13 причин почему"
- "Анатомия страсти"
- "Американская история ужасов"
Напомним, Шварценеггер снимется в телесериале.