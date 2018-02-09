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Главная » Стиль жизни » Культура » Netflix обнародовал список "запойных" сериалов

Netflix обнародовал список "запойных" сериалов

Netflix обнародовал список "запойных" сериалов
Скриншот видео

Лидер рейтинга - "Во все тяжкие"

09.02.18 6342
4700

Стриминговый сервис Netflix  опубликовал список сериалов, которые зрители смотрят полностью, не отрываясь. 

Поскольку Netflix всегда выкладывает новые сезоны сериалов целиком, чаще стал использоваться термин "binge-watch" (просмотр запоем).

Так, лидером рейтинга,как сообщает сервис, на сайт которого ссылаются мировые СМИ, занял сериал "Во все тяжкие", на второй строчке -  "Оранжевый – хит сезона", а третье место занял сериал "Ходячие мертвецы".

Полностью топ-10 сериалов, новые выпуски которых пользователи смотрят "запоем" выглядит следующим образом:

  1. "Во все тяжкие"
  2. "Оранжевый - хит сезона"
  3. "Ходячие мертвецы"
  4. "Очень странные дела"
  5. "Нарко"
  6. "Карточный домик"
  7. "Побег"
  8. "13 причин почему"
  9. "Анатомия страсти"
  10. "Американская история ужасов"

Напомним, Шварценеггер снимется в телесериале.

 

 

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