Лучшая теннисистка Украины разошлась с английским крикетистом

Элина Свитолина рассказала о разрыве отношений со своим бойфрендом английским крикетистом Рисом Топли.

Об этом она рассказала во время своего приезда в Украину в эфире телеканала "1+1".

На вопрос о личной жизни, Свитолина совсем не таясь ответила, что сейчас ее сердце свободно.

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Я сейчас большую часть своего времени, как и всегда, уделяю теннису. У меня много переездов, много различных мероприятий. Если есть хоть несколько свободных дней, я всегда стараюсь заехать в Украину, чтобы увидеться с семьей и для меня это сейчас в приоритете,

— отметила теннисистка.

С английским крикетистом Рисом Топли Свитолина встречалась больше года и еще на день Валентина 14 февраля делилась романтическим фото. Теперь все совместные фото с британцем с ее Instagram-страницы исчезли.

Напомним, китайцам будут доплачивать за брак.