Кадр из фильма "Человек и обезьяна" / Фото: dovzhenkocentre.org

С 28 по 30 июня в Киеве пройдет фестиваль немого кино и современной музыки "Немые ночи. Возвращение", темой которого традиционно является украинское кино дозвуковой эпохи. Об этом сообщает пресс-служба Довженко-Центра.

В этот раз среди 8 фильмов, находящихся в украинских и международных киноархивах, представлены настоящие шедевры. Так, в программе – два украинских фильма, чудом найденные в архивах Японии и Германии.

Так, один из первых полнометражных украинских научных фильмов "Человек и обезьяна" (реж. Андрей Винницкий, 1930) исследователи Довженко-Центра нашли в японском Национальном киноархиве. Ленту, иллюстрирующую теорию Дарвина об эволюции видов, вживую озвучит группа Ptakh_Jung - дуэт электронного продюсера Антона Дегтярева (Птица) и гитариста-экспериментатора Владимира Бабушкина (Юнг).

Снятую в Одессе учеником Леся Курбаса Хананом Шмаиним сатирическую комедию "Свиньи всегда свиньи" (1931), которая считалась утраченной, в 2015 году в Федеральном архиве Германии нашел российский киноисследователь Петр Багров. Годом позже усилиями посольства Украины в Германии фильм был возвращен в Украину. Одна из немногих уцелевших украинских немых кинокомедий будет показана с музыкальным сопровождением фронтмена группы "Хамерман Уничтожает вирусы" Альберта Цукренко .

Также в рамках фестиваля можно будет увидеть раритетный отреставрированный фильм "Башня молчания" (1925), в котором играет Ксения Десни, украинская актриса и звезда европейского немного кино. Почти неизвестная сегодня в Украине, в 20-е годы она блистала на европейских киноэкранах, будучи звездой первой величины, наряду с Лилиан Гиш и Марлен Дитрих. Вместе с группой Sed Contra Ensemble фильм, отреставрированный Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung, озвучит финалист Envision Sound Сергей Леонтьев.

Напомним, Мюнхенский международный кинофестиваль отобрал для участия в конкурсной программе INTERNATIONAL INDEPENDENTS сразу два украинских фильма.