Все статьиВсе новостиВсе мнения
Стиль жизни
Спецтемы
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Стиль жизни » Культура » Видео В Киеве покажут раритетные немые фильмы

Видео В Киеве покажут раритетные немые фильмы

<span class="label red">Видео</span> В Киеве покажут раритетные немые фильмы
Кадр из фильма "Человек и обезьяна" / Фото: dovzhenkocentre.org

Фестиваль "Немые ночи. Возвращение" пройдет с 28 по 30 июня 

27.06.18 32
000

С 28 по 30 июня в Киеве пройдет фестиваль немого кино и современной музыки "Немые ночи. Возвращение", темой которого традиционно является украинское кино дозвуковой эпохи. Об этом сообщает пресс-служба Довженко-Центра.

В этот раз среди 8 фильмов, находящихся в украинских и международных киноархивах, представлены настоящие шедевры. Так, в программе – два украинских фильма, чудом найденные в архивах Японии и Германии.

Так, один из первых полнометражных украинских научных фильмов "Человек и обезьяна" (реж. Андрей Винницкий, 1930) исследователи Довженко-Центра нашли в японском Национальном киноархиве. Ленту, иллюстрирующую теорию Дарвина об эволюции видов, вживую озвучит группа Ptakh_Jung - дуэт электронного продюсера Антона Дегтярева (Птица) и гитариста-экспериментатора Владимира Бабушкина (Юнг).

Снятую в Одессе учеником Леся Курбаса Хананом Шмаиним сатирическую комедию "Свиньи всегда свиньи" (1931), которая считалась утраченной, в 2015 году в Федеральном архиве Германии нашел российский киноисследователь Петр Багров. Годом позже усилиями посольства Украины в Германии фильм был возвращен в Украину. Одна из немногих уцелевших украинских немых кинокомедий будет показана с музыкальным сопровождением фронтмена группы "Хамерман Уничтожает вирусы" Альберта Цукренко .

Также в рамках фестиваля можно будет увидеть раритетный отреставрированный фильм "Башня молчания" (1925), в котором играет Ксения Десни, украинская актриса и звезда европейского немного кино. Почти неизвестная сегодня в Украине, в 20-е годы она блистала на европейских киноэкранах, будучи звездой первой величины, наряду с Лилиан Гиш и Марлен Дитрих. Вместе с группой Sed Contra Ensemble фильм, отреставрированный Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung, озвучит финалист Envision Sound Сергей Леонтьев.

Напомним, Мюнхенский международный кинофестиваль отобрал для участия в конкурсной программе INTERNATIONAL INDEPENDENTS сразу два украинских фильма.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Спин-оффы Звездных войн под угрозойМерил Стрип "оxренительно" благодарна БогуАудиокниги вызывают больше эмоций, чем экранизации, - исследование
Топ-10
  1. Шпион, выйди вон. Как и почему Facebook следит за своими пользователями 4002
  2. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 58126
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 5634
  4. Ни уму, ни сердцу. Зачем Тимошенко взяла "новый курс" 7564
  5. Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 21916
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 12100
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 2477
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 18442
  9. "Нам было нечего читать". Как киевские студенты создали единственный в Украине научно-популярный журнал 3678
  10. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 8512
  1. Украинская делегация в ПАСЕ отказалась идти на банкет к генсеку Совета Европы 2997 / 3407
  2. В Китае толпа зевак уговорила девушку совершить суицид 2671 / 2699
  3. У ворот Кремля. Как 400 лет назад Сагайдачный казаков на Москву водил 2267 / 2323
  4. Их борьба. Чем грозит Украине усиление неонацистских движений 2141 / 2147
  5. Зато умный. Реалистичная 3D-модель показала изъяны во внешности Юлия Цезаря 1972 / 2276
  6. Москалькову не пустили в Лукьяновское СИЗО 1688 / 1916
  7. В Киеве маршрутки устроили гонки, выпала пассажирка 1655 / 1795
  8. Право на субсидии могут потерять около 60% украинских семей, - мнение 1584 / 1711
  9. Ученые доказали: тефлоновые кастрюли и сковородки смертельно опасны 1491 / 1681
  10. В магазине Киева мужчину ранили ножом 1410 / 1542
  1. У ворот Кремля. Как 400 лет назад Сагайдачный казаков на Москву водил 17 / 2323
  2. Их борьба. Чем грозит Украине усиление неонацистских движений 11 / 2147
  3. Правильный ракурс. Рейтинг комфортности украинских городов 8 / 4647
  4. Ученые доказали: тефлоновые кастрюли и сковородки смертельно опасны 8 / 1681
  5. Шпион, выйди вон. Как и почему Facebook следит за своими пользователями 7 / 4002
  6. Общественные организации подали в суд на Порошенко за Жебривского 5 / 1430
  7. Лучшим городом Украины признан Харьков - рейтинг журнала "Фокус" 5 / 15002
  8. 100 українських брендів, якими ми можемо пишатися 5 / 354
  9. ЗБЕРЕГТИ ТА ПРИМНОЖИТИ 5 / 225
  10. Украинцам запретили свободное использование зарплатных карт 4 / 39473
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.