Все статьиВсе новостиВсе мнения
Стиль жизни
Спецтемы
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Стиль жизни » Культура » Как писать на языке, которому 4000 лет. Меир Шалев — об "украинской" бабушке, Гоголе и отношениях с властью
Как писать на языке, которому 4000 лет. Меир Шалев — об "украинской" бабушке, Гоголе и отношениях с властью
Фото: Getty Images

Как писать на языке, которому 4000 лет. Меир Шалев — об "украинской" бабушке, Гоголе и отношениях с властью

Меир Шалев — один из крупнейших израильских писателей современности, чьи книги переведены на 16 языков, впервые посетил Украину, став гостем "Книжного Арсенала". Мы говорим с писателем о его "украинской" бабушке, "Мёртвых душах", которые он любит цитировать, иврите, Иерусалиме и отношениях художника с властью

Михаил Гольд - 04.07.18 48
000

КТО ОН

Один из самых известных израильских писателей современности

ПОЧЕМУ ОН

Впервые стал участником "Книжного Арсенала" в Киеве

Меир, это правда, что в детстве вас часто потчевали украинским борщом и сегодня вы сами неплохо его готовите?

— Моя бабушка родом из местечка Ракитное под Киевом, она варила бесподобный украинский борщ. В целом она не очень хорошо готовила, но это блюдо было выше всяких похвал. Хорошо помню, что рядом с тарелкой лежали ломти хлеба, корочки которых натирали чесноком.

Я тоже варю борщ, правда, до бабушки мне далеко. Зато моя сестра превзошла бабушку — у неё борщ получается ещё вкуснее.

Гоголь, которого вы можете цитировать бесконечно, до сих пор остаётся вашим любимым писателем?

— Да, одним из любимых. Мне было лет 14–15, когда отец дал мне "Мёртвые души" — на иврите, разумеется. С тех пор я прочёл эту книгу семь или восемь раз. Мне очень горько, что Гоголь сжёг вторую часть романа, говорят, после посещения Иерусалима — этот город свёл его с ума. Хотя Набоков как автор биографии Гоголя отмечал, что второй том писатель сжёг, когда понял, что он излишне дидактичен и не дотягивает до первого в художественном отношении. Возможно.

Я действительно часто цитирую этот роман, помню все эти фразочки — "дама, приятная во всех отношениях" и т. п. Мне нравится, как Гоголь обращается к читателю, в своё время я даже написал статью, где сравнил, как это делает Гоголь и Генри Филдинг. "Читателю, я думаю, приятно будет узнать, что он [Чичиков] всякие два дни переменял на себе бельё, а летом во время жаров даже и всякий день…". Люблю повторять эту фразу.

Вы родились в Нахалале в 1948-м — тогда этот мошав (кооперативное поселение) был одним из идеологических центров нового государства, оттуда вышло больше депутатов Кнессета, чем из многих крупных городов. В детстве ощущали принадлежность к клану избранных?

— Это было страшно важно для идеологии сионизма — жить в первом мошаве в земле Израиля. В те дни это звучало гордо и в Иерусалиме. То был период нашей истории, когда кибуцы и мошавы символизировали духовное величие нового сионистского общества. Но сейчас мы вернулись к естественной для любого государства ситуации — деревня в целом и сельское хозяйство в частности уступили влияние городу.

"Художники не обязаны одобрять действия правительства, и власть не вправе требовать этого от них"

Когда в присутствии моей мамы говорили о ком-то, что он городской, это звучало как оскорбление. Отправляя меня в первый класс в Иерусалиме, она спросила: "Если в школе спросят, откуда ты, что ответишь?" "Скажу, что из Кирьят-Моше" (квартал, в котором мы жили в Иерусалиме)", — произнёс я. "Нет", — поправила мама. И торжественно произнесла: "Ты скажешь им: я крестьянский сын из Нахалаля". Она очень гордилась своими родителями — пионерами-первопоселенцами. 

Привычка вставать в 4:30 утра и приступать к работе — это из крестьянского детства?

— Да, мы просыпались в 4:30, пили кофе, надевали сапоги и шли доить коров. Когда я был ребёнком, это делалось вручную, навыки я сохранил до сих пор. Потом относили молоко на молочную ферму, в девять утра плотно завтракали, работали до обеда. В 13:00 обедали и ложились спать часа на полтора. После чего работали в поле. 

Мой нынешний распорядок дня примерно тот же — я встаю в 4:30, пишу, в девять утра завтракаю, как в детстве, — овощной салат, мягкий сыр, крутое яйцо и хлеб. Потом снова пишу до полудня, обедаю и иду спать. В четыре просыпаюсь и занимаюсь редактурой.

Ваш отец Ицхак Шалев — известный израильский писатель. Его роман "Дело Габриэля Тироша" вышел, когда вам было 17, и выдержал множество изданий. Он повлиял на вас? Было ли у вас желание что-то доказать отцу в творческом плане? 

— Дело в том, что в молодости я не собирался быть писателем, хотя отец меня поощрял. Я воевал, был тяжело ранен, провалялся несколько месяцев в больнице и там написал два стихотворения. Отец просил, чтобы я ещё писал, но поэзия меня не очень влекла, а прозу я любил читать, а не писать. В итоге первый мой роман вышел в 40 лет — и это не тот возраст, когда нужно что-то доказывать отцу. Нет, я не писал в попытке продемонстрировать ему, мол, могу не хуже.

Отцовский роман "Дело Габриэля Тироша" вышел в 1965-м и продаётся до сих пор — это хорошая литература. Там есть романтика, юношеская любовь и есть политика, что нравится мне меньше.

По вашим словам, отец считал, что написал удачный политический роман и страшно этим гордился. Вы, напротив, избегаете политики в своих произведениях. Почему?

— Я высказываюсь на политические темы в своей колонке в газете. Но в книгах этим не грешу, поскольку не люблю политическую, дидактическую, религиозную, морализаторскую литературу. Я не раввин, не политик. Предпочитаю классические темы: любовь, измена, месть, смерть, семейные отношения и т. п. Политическая литература вызывает у меня подозрения. Либо писатель пытается навязать свои политические взгляды, используя литературу, либо продвигает свою книгу с помощью политики. К счастью, у меня есть колонка в газете, поэтому в книгах я позволяю себе обходиться без политики.

Евреев часто называют "народом книги". А современные израильтяне — это народ книг? Художественная литература является частью жизни современного израильтянина?

— Статус литературы в Израиле по-прежнему выше, чем во многих других странах, но он снижается. Часто любят повторять, мол, когда мы были детьми, то прочитывали три книги в неделю, а нынешние дети не читают вообще. Хочу напомнить, что в то время не было никаких других развлечений и другого способа времяпровождения — ни телевизора, ни интернета, ни планшетов, ни смартфонов. Максимум — поход в кино раз в месяц. Книга была дешёвым и доступным способом сбежать в иной мир. Сегодня у детей куда больше возможностей, поэтому книга вынуждена соревноваться с другими средствами развлечения, и это непросто.

Будучи светским человеком, вы написали две книги с собственной интерпретацией библейской истории. Считаете, что Тора — это общенацио­нальное достояние, а не собственность религиозного истеблишмента? 

— Танах (корпус текстов, лёгший в основу Ветхого Завета, среди них Тора или Пятикнижие. — Фокус), в отличие от Нового завета и Корана, — книга не только религиозная и законодательная, в ней много дерзких литературных сюжетов. Царь Давид совратил замужнюю женщину (которая впоследствии забеременела от него) и отправил на смерть её мужа. Это часть ивритской литературы — очень смелая, бесподобная по художественным достоинствам. Рассматривая Танах лишь с религиозной точки зрения, мы упускаем его литературную сторону.

Кроме того, в Танахе есть политический фон, актуальный и в наше время. Там корни нашего отношения к высшей власти. В нём нет ни одного царя, представленного совершенным праведником, включая Давида и Соломона. Поскольку настоящий наш царь — это Всевышний, который правит при помощи пророка, используя институт царства за неимением выбора.

Что для вас иврит? Как думаете, могли бы состояться как писатель в другой стране, на другом языке?

— Нет, я не могу представить себя пишущим на другом языке. Иврит и я вместе с раннего возраста. Я научился писать и читать в три с половиной года, как в хедере.

"Политическая литература вызывает у меня подозрения. Либо писатель пытается навязать свои политические взгляды, используя литературу, либо продвигает свою книгу с помощью политики"

Возможно, появись я на свет в Америке, то был бы американским писателем и имел бы куда больше читателей. Но переход на иврит с другого языка — это изменение ментальности, сознания и всей культуры, поскольку иврит — единственный язык, непрерывно существующий на протяжении почти 4000 лет. Ни на одном другом языке ты не можешь прочитать текст, созданный две-три тысячи лет назад, и понять большую часть из написанного. Это исключительное явление, так что я часть самой продолжительной в мире литературной традиции.

Если бы царь Давид вошёл сейчас в какое-нибудь кафе в Иерусалиме, он бы не понял, что такое кофе или круассан, но узнал бы слова "хлеб", "жажда", "голод" и т. д. Это те же слова. И мы с царём Давидом могли бы прочитать друг друга — я его псалмы, а он — мои романы. Это просто потрясающе.

Вы часто говорите, что, будучи иерусалимцем, не любите Иерусалим. Вряд ли только из-за того, что Гоголь после его посещения сжёг второй том "Мёртвых душ".

— Иерусалим раздражает и нервирует меня. Из-за святости этого города люди гибнут, как в эпоху крестовых походов. Ничего здесь принципиально не изменилось с тех пор. Три больших города Средиземноморья повлияли на судьбы мира — Рим, Афины и Иерусалим. Древние артефакты Рима и Афин — это аттракции для туристов и объект исследований археологов. Иерусалим — это вотчина политиков, солдат и сумасшедших. Люди теряют нормальность из-за этого города.

Вместо того чтобы гулять по Храмовой горе и фотографировать древности, как в Риме, сюда приезжают, чтобы прикоснуться к иерусалимским камням. Они до сих пор "казус белли" на Ближнем Востоке (casus belli — "случай для войны" (лат.) — юридический термин времён римского права: формальный повод для объявления войны. — Фокус). Мертвецы этого города по-прежнему очень активны и влиятельны. Юлию Цезарю нечего сказать о политическом положении в современной Италии, но наш царь Давид словно ведёт диалог с главой правительства Израиля, советуя, как поступить. Это я не люблю в Иерусалиме. Он всё время оглядывается назад вместо того, чтобы идти вперёд.

20 лет назад я купил дом в деревне, поначалу игравший роль дачи, куда приезжал на уик-энд. А шесть лет назад я совсем покинул Иерусалим и живу сейчас в Изреэльской долине, рядом с Нахалалем, и очень доволен.

У вас два хобби — ралли на внедорожниках и страсть к диким растениям, семена которых вы высаживаете в своём саду. Что это — привязанность к почве или…?

— Я очень люблю природу и, купив дом, впервые стал владельцем земли.  Участок небольшой, но я посадил цветы, гранаты, грейпфруты, инжир и дикие растения — они очень красивы и не требуют ухода. Полтора года назад написал об этом книгу под названием "Мой дикий сад", которая очень хорошо разошлась в Израиле.

"Государство не должно финансировать сумасбродство всякого человека, вообразившего себя творцом и требующего у правительства денег, чтобы сделать чучело слона и поставить его на Кикар Цион"

Люблю путешествовать, в особенности по пустыне. Раньше предпочитал пеший туризм, но из-за ранения не могу много ходить и таскать рюкзак на спине. Так что для путешествий по пустыне у меня есть пикап "Тойота" 4х4 — я опытный водитель, читаю топографические карты (это была моя армейская специализация), не пользуюсь GPS, исключительно компасом. Езжу не только по Израилю, участвовал во многих ралли — в Австралии, Кении, Намибии, Монголии.

Каковы, на ваш взгляд, должны быть отношения государства с культурой? Имеет ли право власть вмешиваться в эту сферу, даже мотивируя это благими целями — заботой о национальной безопасности или борьбой с враждебной пропагандой, что вполне актуально как для Израиля, так и для Украины?

— Надо руководствоваться здравым смыслом — common sense. Понятно, что государство не должно финансировать сумасбродство всякого человека, вообразившего себя творцом и требующего у правительства денег, чтобы сделать чучело слона и поставить его на Кикар Цион (центральная площадь Иерусалима. — Фокус).

При этом государство, безусловно, должно поддерживать искусство, руководствуясь, опять же, здравым смыслом. Художники не обязаны одобрять действия правительства, и власть не вправе требовать этого от них. К примеру, посольство Израиля в Киеве оплатило мне билет для участия в "Книжном Арсенале", хотя там знают, что я левый и не поддерживаю нынешний кабинет. Очевидно, они это сделали, чтобы продемонстрировать, что в Израиле есть свобода творчества.

Я не нуждаюсь в помощи правительства Израиля, но знаю, что наш МИД рассматривает меня как некоего посла. Я не посол, выражающий точку зрения правительства, но демонстрирую, что левые в Изра­иле являются частью пейзажа и искусство всегда в какой-то мере оппозиционно.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
Умер поэт Андрей ДементьевФинский Кафка. Юрки Вайнонен — о новом сюрреализме, свободе фантазии и тёмной стороне человеческой личностиПамяти поэта-диссидента Наума Коржавина
Топ-10
  1. Шпион, выйди вон. Как и почему Facebook следит за своими пользователями 4467
  2. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 58583
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 6337
  4. Ни уму, ни сердцу. Зачем Тимошенко взяла "новый курс" 8665
  5. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 11329
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 13425
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 3451
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 19403
  9. "Нам было нечего читать". Как киевские студенты создали единственный в Украине научно-популярный журнал 3985
  10. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 9143
  1. Первый украинский. Зачем русскоязычные украинцы переходят на государственный язык 4761 / 9909
  2. В египетской Александрии откопали гигантский черный саркофаг 3281 / 3711
  3. Найденные в тайской пещере дети могут пробыть там еще несколько месяцев 2561 / 2745
  4. Павла Гриба жестоко избили заключенные, – отец 2513 / 2962
  5. КубаньНаш. Куда исчезли запорожцы Таманского полуострова 2013 / 3907
  6. Предвыборное лицеМЭРие. Как Порошенко добивается лояльности влиятельных градоначальников 2013 / 2046
  7. Россию обязали рассчитаться по долгам СССР 1876 / 2171
  8. Выживающие. Когда украинцы смогут не тратить половину своих доходов на еду 1496 / 1766
  9. Ученые объяснили происхождение пояса астероидов Солнечной системы 1472 / 1735
  10. Под Одессой пронесся смерч 1415 / 1607
  1. КубаньНаш. Куда исчезли запорожцы Таманского полуострова 20 / 3907
  2. Первый украинский. Зачем русскоязычные украинцы переходят на государственный язык 16 / 9909
  3. Предвыборное лицеМЭРие. Как Порошенко добивается лояльности влиятельных градоначальников 7 / 2046
  4. Китайских ядерных боеголовок почти достаточно для уничтожения НАТО 6 / 1131
  5. Павла Гриба жестоко избили заключенные, – отец 5 / 2962
  6. Выживающие. Когда украинцы смогут не тратить половину своих доходов на еду 5 / 1766
  7. В египетской Александрии откопали гигантский черный саркофаг 4 / 3711
  8. В Китае создали "лазерный автомат" 4 / 1162
  9. "Как выйти за пределы страны и освоить мировые рынки" - Фокус и Киевская торгово-промышленная палата провели обучающий семинар для малого и среднего бизнеса 4 / 172
  10. Эффекты роста 4 / 610
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.