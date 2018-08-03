Все статьиВсе новостиВсе мнения
Стиль жизни
Спецтемы
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Стиль жизни » Культура » В Италии больше не будет воскресенья в музее

В Италии больше не будет воскресенья в музее

В Италии больше не будет воскресенья в музее
Фото:Euromag.ru

Программу бесплатного посещения запустили в 2014 году

03.08.18 24
000

С сентября министерство культуры Италии собирается отменить акцию "Воскресенье в музее".

Как отмечает Европульс, сейчас каждое первое воскресенье месяца в любом государственном музее Италии можно побывать бесплатно.

В дни бесплатного посещения толпы посетителей (в первую очередь туристы) мешают местным жителям и перегружают транспортные сети.

Программу бесплатного посещения запустили в 2014 году, и в 2017-м ею воспользовались более 3,5 миллионов человек.

Отмена государственной программы не означает, что в музеи Италии больше нельзя будет попасть бесплатно. Сами музеи смогут выступать с инициативами, самостоятельно или при поддержке министерства.

Например, несколько государственных музеев несколько лет подряд бесплатно пускают женщин 8 марта. А Египетский музей в Турине ежегодно в день Святого Валентина устраивает акцию "2 билета по цене одного" для влюбленных.

Напомним, в парижском музее туристам разрешили ходить голыми.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
В Москве из "Булгаковского дома" похитили Кота БегемотаВ Италии задержали вербовщиков наемников для боевиков на Донбассе, - СМИНевозможно снять санкции с России за один день, - премьер Италии
Топ-10
  1. Чёрно-белое солнце. Как отдыхали на воде в Западной Украине почти 90 лет назад 17330
  2. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 13760
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 10656
  4. Горячая пора. Как во времена СССР выглядела долгожданная поездка на море 18970
  5. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 12618
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 23497
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 12558
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 24585
  9. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 9491
  10. КубаньНаш. Куда исчезли запорожцы Таманского полуострова 8758
  1. По законам рынка. К чему приведут массовые увольнения военнослужащих 3515 / 5305
  2. Минобороны планирует отправить на Закарпатье батальон ВСУ 2551 / 2944
  3. Русло одной из крупнейших рек Крыма полностью высохло 2305 / 2622
  4. Сестры Кардашьян разделись для рекламы известного бренда 1727 / 1960
  5. В Киеве женщина умерла в кабинете у стоматолога, - СМИ 1627 / 1876
  6. Астрономы засняли столкновение Луны с метеоритами 1610 / 1830
  7. Заявления Филарета о возврате лавр "абсурдны и нелепы", - УПЦ МП 1607 / 1892
  8. Домашняя война. Почему бойцы АТО стреляют друг в друга 1540 / 5868
  9. Футбольный раскол. Почему вражде "Динамо" и "Шахтера" не будет конца 1538 / 2085
  10. В отношении четырех Героев Украины есть уголовные производства, - генпрокурор 1470 / 1744
  1. Домашняя война. Почему бойцы АТО стреляют друг в друга 12 / 5868
  2. По законам рынка. К чему приведут массовые увольнения военнослужащих 10 / 5305
  3. Белое солнце пустыни. Кем на самом деле является красноармеец Сухов 8 / 56556
  4. Заявления Филарета о возврате лавр "абсурдны и нелепы", - УПЦ МП 8 / 1892
  5. Футбольный раскол. Почему вражде "Динамо" и "Шахтера" не будет конца 7 / 2085
  6. КубаньНаш. Куда исчезли запорожцы Таманского полуострова 6 / 8758
  7. МИД вручил ноту венгерскому дипломату из-за заявления Орбана об Украине 6 / 1005
  8. Минобороны планирует отправить на Закарпатье батальон ВСУ 4 / 2944
  9. Предполагаемым убийцей "Сармата" оказался снайпер из "Торнадо" 3 / 25278
  10. Гражданская жена Шеремета подала в суд на "бездействие" Луценко 3 / 1272
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.