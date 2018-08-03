В Италии больше не будет воскресенья в музее

С сентября министерство культуры Италии собирается отменить акцию "Воскресенье в музее".

Как отмечает Европульс, сейчас каждое первое воскресенье месяца в любом государственном музее Италии можно побывать бесплатно.

В дни бесплатного посещения толпы посетителей (в первую очередь туристы) мешают местным жителям и перегружают транспортные сети.

Программу бесплатного посещения запустили в 2014 году, и в 2017-м ею воспользовались более 3,5 миллионов человек.

Отмена государственной программы не означает, что в музеи Италии больше нельзя будет попасть бесплатно. Сами музеи смогут выступать с инициативами, самостоятельно или при поддержке министерства.

Например, несколько государственных музеев несколько лет подряд бесплатно пускают женщин 8 марта. А Египетский музей в Турине ежегодно в день Святого Валентина устраивает акцию "2 билета по цене одного" для влюбленных.

Напомним, в парижском музее туристам разрешили ходить голыми.