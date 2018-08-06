Монмартр может лишиться художников

Уличные художники грозятся уйти с Монмартра, если рестораны не отдадут им место на площади Тертр.

Как пишет Европульс, художники арендуют на Монмартре до 8 квадратных метров; но по их мнению, для творчества важно и то, что происходит вокруг арендованного пространства. Художники указали мэрии на еще одну несправедливость: им приходится платить за аренду по 620 евро за квадратный метр, а ресторанам – только 585 евро.

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Интересно, что несколько лет назад рестораны вытеснили их коллег с площади Аббес, что находится неподалеку. Вместе с художниками ушли и туристы, и владельцам ресторанов пришлось заново договариваться с художниками.

Мэрия Парижа отмечает, что и художники, и уличные столики ресторанов придают Парижу неповторимый шарм, поэтому всем предстоит непростой процесс переговоров и поиск компромисса.

Напомним, в парижском музее туристам разрешили ходить голыми.