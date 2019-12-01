В далекой-далекой галактике. Три лучших сериала декабря

Скандал с домогательствами, стрелок-одиночка и бронированные медведи — в главных сериалах ноября

"Мандалорец" / The Mandalorian

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Создатель: Джон Фавро

В главных ролях: Педро Паскаль, Карл Уэзерс, Вернер Херцог

Где смотреть: Disney+

Рекомендации: рейтинг IMDB — 9,1. Фанаты "Звёздных войн" удивлены тем, насколько сериал верен букве и духу их любимой киновселенной.

В 2019 году у Disney заканчивался контракт с онлайн-кинотеатром Netflix. Вместо того чтобы продлить его на улучшенных условиях, компания решила обойтись без посредников и запустила собственный видеосервис Disney+. Ключевая премьера на старте: "Мандалорец" — первый в истории сериал во вселенной "Звёздных войн". Его действие разворачивается спустя пять лет после событий фильма "Возвращение джедая".

В центре событий — стрелок-одиночка из клана мандалорцев, который промышляет охотой за головами где-то на краю Галактики. Если вы не знаете, кто такие мандалорцы, это совсем не повод пропускать сериал Disney+. Авторы говорят, что для понимания их шоу знакомство со вселенной "Звёздных войн" необязательно. Главную роль в "Мандалорце" сыграл Педро Паскаль, звезда "Игры престолов" и "Нарко". Возглавляет проект Джон Фавро, снявший культового "Железного человека". В первом сезоне заказано восемь серий — каждую поставил приглашённый режиссёр, среди которых выделяется новозеландец Тайка Вайтити ("Тор: Рагнарёк").

"Утреннее шоу" / The Morning Show

Создатель: Джей Карсон

В главных ролях: Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун, Стив Карелл

Где смотреть: Apple TV+

Рекомендации: рейтинг IMDB — 8,3. Зрители говорят, что это редкая история о сильных женщинах, которая не превратилась в прямолинейную феминистскую агитку.

Алекс — ведущая утренней программы новостей, чья карьера оказалась под угрозой. Её партнёра по эфиру уволили из-за обвинений в сексуальных домогательствах, а следом телеканал задумал перезапустить программу и отправить Алекс на пенсию под шумок скандала. Чтобы остаться в кресле ведущей, Алекс самовольно объявила публике своего нового партнёра: дерзкую репортёршу Брэдли. Руководству канала пришлось подыграть Алекс, чтобы сохранить лицо, но их закулисное противостояние только начинается.

Корпорация Apple вышла на рынок стриминг-сервисов — 1 ноября был запущен онлайн-кинотеатр Apple TV+. Сериал "Утреннее шоу", его главная премьера, частично основан на книге журналиста канала CNN Брайана Шелтера. Производство шоу было непростым. Сначала проектом руководил Джей Карсон, сценарист-новичок, который до этого работал пресс-секретарём Хиллари Клинтон. Но случилось #MeToo, и продюсеры "Утреннего шоу" захотели вписать в сериал тему с сексуальными домогательствами. Говорят, Карсон с задачей не справился и был уволен: главные звёзды шоу Дженнифер Энистон ("Друзья") и Риз Уизерспун ("Переступить черту") решили, что его сценарий недотягивает до их уровня. Пилотную серию переделали, и теперь "Утреннее шоу" смотрится по-настоящему актуально и захватывающе — настолько, что боссы Apple заказали сразу два сезона.

"Тёмные начала" / His Dark Materials

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Создатель: Джек Торн

В главных ролях: Дафни Кин, Джеймс МакЭвой, Рут Уилсон

Где смотреть: BBC One / HBO

Рекомендации: рейтинг IMDB — 8,4. Критики хвалят шоу за внимание к деталям, благодаря чему сериал то и дело хватает книжную магию за хвост.

Фантастический книжный цикл "Тёмные начала" Филипа Пулмана уже пытались перенести на экран. В 2007 году появился фильм "Золотой компас", который по "славной" голливудской традиции променял масштаб и хитроумность первоисточника на броскую картинку (и даже получил "Оскар" за визуальные эффекты). Теперь за дело взялось телевидение: американский канал HBO и британский канал BBC One объединили ресурсы, чтобы отдать должное всем выдумкам Филипа Пулмана (осторожно, здесь водятся бронированные медведи!).

В первом сезоне "Тёмных начал" восемь эпизодов, уместивших события первой книги трилогии. Здесь девочка Лира разыскивает пропавшую подругу, но вместо этого находит зловещий секрет и сама оказывается на грани исчезновения. Главные роли в сериале сыграли Дафни Кин (юная росомаха из "Логана"), Джеймс МакЭвой ("Сплит") и лауреат "Золотого глобуса" Рут Уилсон ("Любовники"). Среди режиссёров проекта — Том Хупер, обладатель "Оскара" за блестящую историческую драму "Король говорит". "Тёмные начала" — редкий пример умного фэнтези, которое не стыдно показать даже своей бабушке.