Новый Папа и агрессивный Дракула. Самые ожидаемые сериалы 2020 года

Фокус собрал десять самых ожидаемых сериалов 2020 года. Топ разделен на две части: первые пять – новые сезоны уже полюбившихся сериалов, во вторую пятерку вошли ожидаемые премьеры. Приятного просмотра!

Продолжения

Доктор Кто | Doctor Who

Когда выйдет: 1 января

Где смотреть: BBC One

2020-й начнется с путешествий во времени. Первая серия “Доктора Кто” вышла еще в далеком 1963-м и с тех пор сериал растянулся на целых 37 сезонов (26 до 1989 года и 11 – с 2005-го). В 12-м сезоне (после перезапуска) Джоди Уиттакер – она же Доктор Кто – со своими спутниками будет вновь спасать мир.

На экране также появится Стивен Фрай, правда пока не ясно, будет он антагонистом, или протагонистом. А, может, он и вовсе сыграет роль спутника Доктора.

Первая серия нового сезона будет состоять из двух частей. По сюжету, инопланетяне нападают на секретных агентов разных спецслужб во всех уголках мира. В этой связи, британская разведслужба МИ-6 обращается за помощью к Доктору и ее друзьям – только им под силу остановить нападки недоброжелателей.

В этот раз действие пройдет на Земле. Судя по трейлеру, в одном из эпизодов Доктор перенесется в Париж 1943 года, прямо в разгар Второй мировой войны.

Очередной сезон “Доктора Кто” будет состоять из 10 серий и одного специального эпизода.

The New Pope | Новый папа

Когда выйдет: 13 января

Где смотреть: HBO

Паоло Соррентино (да, это он cнял “Молодость”) решил продолжить историю успешного Ленни Белардо, который, благодаря ватиканским интригам, стал самым молодым Папой Римским в истории Церкви.

Под конец первой части Белардо впал в кому, и на его место избрали нового понтифика – харизматичного аристократа Джона Бреннокса. Но, по ходу нового сезона, Белардо выйдет из комы и у Ватикана будет целых два Папы, которые должны поделить между собой Престол и даже предотвратить теракт в соборе Святого Петра.

Молодого папу сыграет Джуд Лоу, нового – Джон Малкович. Также на экране обещают показать Шэрон Стоун и Мерилина Мэнсона.

Better Call Saul | Лучше звоните Солу

Когда выйдет: 23 февраля

Где смотреть: AMC, Netflix

Февраль порадует фанатов Breaking Bad (“Во все тяжкие”) – на экраны выйдет пятый сезон приквела к легендарному сериалу. В центре внимания – история адвоката Джимми Макгилла, который постепенно становится тем самым Солом Гудманом из “Тяжких”.

На протяжении сезона мы наверняка увидим Майка Эрмантраута и Густаво Фринга. А, вот, с героем Аарона Пола – Джесси Пинкманом – скорее всего придется попрощаться. Недавно сам Аарон в одном из интервью рассказал, что сиквел к “Тяжким” – El Camino (“Эль Камино”) – был последним для его героя.

По заверениям Боба Оденкирка, который и сыграл Джимми, новый сезон получился лучшим из всех предыдущих. “Он похож на Breaking Bad. Когда ты медленно едешь к самой верхушке американских горок, а потом резко спускаешься вниз”, – делился он впечатлениями во время съемок сезона.

After Life | Жизнь после смерти

Когда выйдет: весна 2020 года

Где смотреть: Netflix

После смерти жены жизнь Тони буквально переворачивается. Герой думал о суициде, но выбрал жизнь. И не жизнь ради жизни, а жизнь ради того, чтобы наказать мир за смерть своей супруги.

Наказывать мир Тони решил словом и делом: отныне он говорит и делает все, что думает и хочет. Но вскоре герой начнет замечать, что вокруг по-прежнему есть вещи, ради которых стоит жить – это и станет основным лейтмотивом второго сезона.

Любителям черного юмора сериал особенно придется по душе.

Endeavour | Индевор (Молодой Морс)

Когда выйдет: 2020 год

Где смотреть: ITV

С конца 80-х по начало 2000-х в Британии показывали детективный сериал по романам писателя Колина Декстера. Главный герой – инспектор Индевор Морс, который каждую серию успешно проводит громкое расследование.

В 2012-м англичане решили снять приквел к знаменитому сериалу – впоследствии он стал не менее успешным и растянулся на 6 сезонов. В 7-м сезоне нам, как и ранее, покажут молодого инспектора Морса – действия будут происходить в 1970 году в Оксфорде.

Молодой полицейский неуживчив, поэтому его отношения с коллегами складываются непросто. Тем не менее, к инспектору благоволит его непосредственный начальник – детектив Фред Создей. Вместе они будут вновь выводить преступников на чистую воду.

Новые сериалы 2020

Dracula | Дракула

Когда выйдет: 1 января

Где смотреть: BBC One, Netflix

Трансильвания. 1897 год. Граф Дракула строит планы по захвату Лондона. Будьте начеку: мертвецы наступают, и очень быстро.

Создатели “Шерлока” и “Доктора Кто” с одной стороны строят историю на одноименном произведении Брэма Стокера, а с другой – обещают поставить именно графа в центр всего повествования, а не сделать его врагом, с которым сражаются главные герои.

Сценарист Стивен Моффат рассказывал, что на съемочной площадке была задача сделать сериал одновременно и “веселым” и таким, после которого зрителям снятся кошмары. При этом, для его команды также было важно не показать “мрачную” и “унылую” картинку.

Outsider | Чужак

Когда выйдет: 12 января

Где смотреть: HBO

Сам Стивен Кинг назвал новый сериал 2020 года лучшей экранизацией своих работ. Стоит принять во внимание.

В 10 эпизодах зрителю расскажут о расследовании жуткого убийства 11-летнего юноши.

Все улики указывают на Терри Мейтленда, который божится, что не совершал преступления, хотя на месте преступления полно его отпечаткова пальцев. И в то же время Терри в сам момент убийства видели в 70 милях от всего произошедшего.

Детективу Ральфу Андерсону придется объяснить необъяснимое. “Человек не может находиться в двух местах одновременно”, – говорит она. Но так ли это на самом деле?

Star Trek: Pickard | Звездный путь: Пикар

Когда выйдет: 24 января

Где смотреть: Amazon

Действие спин-оффа культовой медиафраншизы развернется в 24-м веке, спустя двадцать лет после событий полнометражки “Звездный путь: Возмездие”.

Уже экс-капитан космического корабля Жан-Люк Пикар отошел от дел и наслаждается жизнью в семейном винограднике. Внезапно к нему приходит незнакомая девушка и просит о помощи - ее кто-то преследует. Конечно, Пикар не может отказать и отправляется в новое космическое путешествие.

Патрик Стюарт, который и исполнил роль Жана-Люка Пикара, рассказывал ранее, что его герой уже может и не быть тем самым Пикаром, которого все так хорошо знают.

“Пикар может быть совсем другим человеком. 20 лет прошло, он же мог за это время измениться. Это будет что-то очень-очень непохожее на то, что было раньше”, – говорил Стюарт о новом сериале 2020 года.

Walking Dead: World Beyond | Ходячие мертвецы: Мир за пределами

Когда выйдет: весна 2020 года

Где смотреть: Amazon

World Beyond – спин-офф к оригинальному 10-сезонному постапокалиптическому сериалу The Walking Dead.

В некоторых сезонах “Мертвецов” создатели намекали, что герои вселенной – не единственные выжившие после катастрофы. Собственно, новый сериал перенесет нас в новое место действия и в 10 эпизодах расскажет историю двух молодых девушек.

Среда, в которой они живут, не так сильно пострадала от всемирной трагедии, но девушек все-равно ждет опасное испытание, после которого кто-то станет героем, а кто-то – преступником.

Это история взросления первого поколения, родившегося после катастрофы. “К концу сериала каждый герой изменится навсегда. Они состоятся как личности, но в разной тональности”, – говорят создатели.

Hunters | Охотники

Когда выйдет: 2020 год

Где смотреть: Amazon

Время от времени в США вспоминают о проблеме эмигрировавших к ним после Второй мировой войны военных преступниках и проблеме неонацизма.

Не даром совсем недавно на Netflix вышел The Devil Next Door с историей об украинце, который, судя по всему, был надзирателем в одном из лагерей смерти. А еще в конце 90-х мир увидел “Американскую историю X”.

В следующем году выйдет сериал, который расскажет о событиях 1977 года в Нью-Йорке, когда “охотники” прослышали о том, что совсем рядом с ними живут сотни “высокопоставленных нацистов”, мечтающих о “Четвертом Рейхе” прямо в США.

Что нужно знать о сериале. В главной роли – Аль Пачино, а исполнительный продюсер Джордан Пил охарактеризовал “Охотников” двумя емкими словами: “катарсис” и “нуар”.

Сериал будет состоять из 10 эпизодов.