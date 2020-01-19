Кукла в колыбели. 3 лучших сериала января

Охотник на монстров, чудо-младенец и новые приключения графа Дракулы — в лучших сериалах января

"Дракула" / Dracula

Создатели: Марк Гэтисс, Стивен Моффат

В главных ролях: Клас Банг, Долли Уэллс, Джон Хеффернан

Где смотреть: BBC One / Netflix

Рекомендации: рейтинг IMDB 7,0. Критики восхищаются смесью юмора и ужаса, в которой Дракуле оказалось неожиданно комфортно.

Главная находка шоу в том, что здесь Дракула наконец-то оказывается центральной фигурой повествования, а не зловещей тенью на задворках, которая висит над отважными героями, пока те пытаются остановить вампира. Дракула дерзко шутит, скалит клыки прямо в камеру и не стесняется класть свою руку на колени молодых мужчин. Стивен Моффат говорил о том, что хотел сделать "Дракулу" похожим на классические фильмы ужасов, и порой сериалу действительно удаётся нагнать жути, которая не затерялась бы и на чёрно-белой плёнке. Плащ бессмертного графа надел датский актёр Клас Банг, лауреат премии Европейской киноакадемии за роль в драме "Квадрат". В первом сезоне шоу три полнокровных полуторачасовых эпизода. После них ваша жажда лишь усилится.

"Дом с прислугой" / Servant

Создатель: Тони Басгэллоп

В главных ролях: Лорен Эмброуз, Тоби Кеббелл, Нелл Тайгер Фри

Где смотреть: Apple TV+

Рекомендации: рейтинг IMDB 7,9. После каждой серии зрители не могут найти себе места и выдвигают новые теории о том, что произошло в сериале на самом деле.

У Дороти и Шона Тернеров умер трёхмесячный сын. Дороти не может смириться с потерей и впадает в кататонию. По совету психотерапевта Шон приносит домой куклу, которая похожа на живого младенца. Врач считает, что такая заместительная терапия — единственное, что может вывести Дороти из ступора. И это сработало: Дороти очнулась и теперь нянчит резинового пупса как своего сына. Чтобы поддержать иллюзию, Шон нанимает молодую няню в надежде, что жена выпустит куклу из рук и выйдет наконец из дома. Но происходит чудо (или беда): однажды в колыбельке вместо куклы оказывается живой ребёнок.

Стриминг-сервис AppleTV+ представлял "Дом с прислугой" как авторский сериал М. Найта Шьямалана, режиссёра "Шестого чувства" и "Сплита". Шьямалан действительно поставил два эпизода шоу, но придумал его Тони Басгэллоп, сценарист "Отеля "Вавилон". "Дом с прислугой" — таинственная и клаустрофобная история. Действие почти никогда не покидает дом Тернеров. Весь внешний мир мы видим только на экране смартфона и телевизора. Дороти — журналистка, и её репортажи о различных бедствиях вроде нашествия жаб в городе всё больше напоминают перечень казней египетских из Библии. А сам сериал до последнего не намерен раскрывать родословную чудо-ребёнка — он может оказаться как первенцем дьявола, так и наследником Христа.

"Ведьмак" / The Witcher

Создатель: Лорен Шмидт Хиссрич

В главных ролях: Генри Кавилл, Фрейя Аллан, Имон Фэррен

Где смотреть: Netflix

Рекомендации: рейтинг IMDB 8,5. Шоу понравилось даже автору оригинала Анджею Сапковскому — он надеется, что Генри Кавилл останется лицом "Ведьмака" навсегда.

"Сага о Ведьмаке" — книжный цикл польского писателя Анджея Сапковского в жанре фэнтези. В центре событий — Геральт, охотник на монстров, которых в этом мире называют ведьмаками. И не просто так: каждый ведьмак в детстве подвергся мутациям, превратившим его в идеальную машину убийств, но был лишён возможности иметь детей. Вероятно, история Геральта так и не попалась бы на глаза голливудским продюсерам, но помогла серия компьютерных игр, основанная на романах Сапковского. Эти игры стали настолько успешными, что недавно писатель даже судился с разработчиками, чтобы пересмотреть контракт о правах на его книги, подписанный им много лет назад.

Шоураннер проекта Лорен Шмидт Хиссрич ("Сорвиголова") просит не сравнивать её сериал с "Игрой престолов", хотя амбиции "Ведьмака" не спрятать: здесь есть и батальные сцены, и придворные интриги, и бюджет на то, чтобы запихнуть в шкуру ведьмака голливудскую звезду Генри Кавилла ("Человек из стали", "Лига справедливости"). А среди режиссёров первого сезона "Ведьмака" замечен Алик Сахаров, который снимал "Игру престолов".