Интересное кино. Что не так с конкурсом на должность главы Госкино

2019 год прошёл под знаком президентских и парламентских выборов, приведших к тотальной перезагрузке власти. Не стала исключением и культура. Наравне с объединением трёх министерств в единое Министерство культуры, молодёжи и спорта одним из главных инфоповодов в культурной сфере в последние полгода остаётся происходящее в связи с конкурсом на пост главы Госкино. Фокус разобрался во всех его хитросплетениях и этапах, а также узнал, что думают о новой главе Госкино представители киноиндустрии.

Начало перезагрузки

Государственное агентство Украины по вопросам кино (Госкино) — ключевая структура, занимающаяся поддержкой кинематографа. Её важность сложно переоценить, ведь производство фильмов — дело затратное, а из всех культурных направлений именно украинское кино первым приобретает очертания индустрии. В последние годы Госкино запустило конкурсную систему питчингов на получение финансирования под создание фильмов. Только в прошлом году на программу патриотического кино государство выделило 500 млн грн. Для сравнения: в 2018-м эта сумма составила 241,66 млн грн.

Но в работе госструктуры есть и проблемы — к примеру, программа патриотического кино, на которую деньги выделили, а чётких критериев патриотического фильма не разработали.

«Главное достижение киноиндустрии за последние пять лет — то, что она существует. За это время были созданы фильмы, успехами которых мы теперь гордимся»

Дарья Бассель, кинопродюсер

Тем не менее появление системного госфинансирования кардинально изменило рынок. «За последние годы, когда деятельность Госкино нацелена на создание как можно большего количества фильмов, каждый год появляются новые яркие имена: Марина Степанская, Роман Бондарчук, Филипп Сотниченко, Нариман Алиев, Антонио Лукич и др., — говорит Дарья Бассель, кинопродюсер. — Главное достижение киноиндустрии за последние пять лет — то, что она вообще существует, что созданы условия для создания фильмов, успехами которых мы теперь гордимся».

В этот период агентство возглавлял Филипп Ильенко, занимавшийся кроме прочего подготовкой Закона «О государственной поддержке кинематографии в Украине». К его заслугам киношники также относят окончательное формирование украинской продюсерской и конкурсной системы как части международного рынка.

После парламентских выборов Ильенко написал заявление об отставке, а 4 октября прошлого года объявили конкурс на замещение главы Госкино. И уже тогда представители киносообщества сомневались в его прозрачности.

Вторая часть Мерлезонского балета

Опасения подтвердились спустя месяц, когда 8 ноября на сайте Национального агентства Украины по вопросам государственной службы (НАГС) опубликовали список из 13 кандидатов на должность главы Госкино, а позднее, в тот же день (после тестирования на знание английского языка), — сокращённый список из восьми кандидатов. Большинство этих имён участники культурного сообщества услышали впервые.

Разве что кандидатура директора Одесского кинофестиваля Юлии Синькевич ни у кого не вызывала вопросов. Она уверенно проходила все этапы конкурсного отбора и к последнему туру осталась единственной кандидаткой. «Юлия Синькевич — продюсер и управленец с многолетним стажем, что доказано её эффективной и профессиональной работой, в том числе во главе ОМКФ, — говорит кинопродюсер Наталья Либет. — Она глубоко знает как возможности внутреннего рынка, так и международную киносреду».

Однако ни компетенция, ни единогласная поддержка киносообщества Синькевич не помогли. 21 ноября прошлого года комиссия объявила, что она не набрала достаточного количества баллов на собеседовании в финальном — четвёртом— этапе конкурса. Профессиональное сообщество решило, что это фальсификация. «Конкурс на должность главы Госкино стал фарсом, а ситуация, в которой оказалось агентство и всё украинское кино, драматическая и даже кризисная, — написал на своей странице в Facebook Филипп Ильенко, бывший глава Госкино. — Не представляю, кто теперь вообще согласится участвовать в дальнейших конкурсах на эту должность».

Киношники проводили акции протеста, требуя пересмотреть результаты конкурса, но тщетно. «У меня в голове не укладывается, что конкурсом можно сманипулировать, что его проводят, только чтобы легитимизировать уже выбранного кандидата, — говорит Иван Козленко, генеральный директор Довженко-Центра. — Такие действия власти обесценивают демократические процедуры, подрывают веру в справедливость и делегитимируют выбранную таким образом новую главу Госкино в глазах киносообщества. Если это универсальный принцип, то боюсь представить последствия такой извращённой политики».

«Конкурс на должность главы Госкино стал фарсом, а ситуация, в которой оказалось агентство и всё украинское кино, драматическая и даже кризисная»

Филипп Ильенко, экс-глава Госкино

Но на этом история вокруг Госкино не закончилась, самое интересное было впереди.

Охрана, отмена!

Параллельно с эпопеей с конкурсом произошло ещё одно важное для киносообщества событие: пересмотр результатов 11-го питчинга Госкино. 16 сентября министр культуры, молодёжи и спорта Владимир Бородянский заявил, что «не может лично отменить результаты питчинга, однако рекомендует Совету по господдержке кинематографии их пересмотреть». Также он заявил, что Госкино, по его мнению, вышло за рамки своих законных полномочий, утвердив список победителей, финансирование проектов которых достигает 1,7 млрд грн.

В ответ украинские кинокритики, режиссёры и продюсеры написали министру открытое письмо с призывом отказаться от идеи пересмотра результатов питчинга, поскольку это нанесёт не только финансовый удар по украинскому кинорынку, но и репутационный на международной арене. Авторы письма призвали Бородянского к диалогу с экспертным сообществом, однако ответа не последовало, а результаты питчинга пересмотрели: список победителей сократили со 101 проекта до 46.

Культурный дипломат. За годы руководства Госкино Филипп Ильенко (справа) построил продуктивные отношения с киносообществом. На фото он с Денисом Ивановым из «Артхаус Трафика»

«Пересмотр результатов питчинга легитимен, но имеет негативные последствия, — уверена Наталья Либет. — На внутреннем кинорынке это разочарование в системе госфинансирования проектов. А на внешнем — уменьшение финансирования украинских проектов за счёт государственных фондов других стран, снижение доверия к украинской индустрии и её государственным институциям».

Мнение Либет разделяет и её коллега Дарья Бассель. «Кино не может развиваться в ситуации, когда правила игры всё время меняются, точнее, спускаются сверху, потому что «так будет лучше», — говорит она. — Именно это происходит уже несколько месяцев с момента пересмотра результатов 11-го питчинга».

Международные победы. Благодаря системному госфинансированию кино украинские режиссёры начали получать призы на мировых кинофестивалях. На фото — режиссёр Валентин Васянович с наградой Венецианского кинофестиваля за фильм «Атлантида»

Попытка новой власти «перерешать» уже решённое стала ещё одним тревожным звоночком для киносообщества, когда государство опять продемонстрировало свою управленческую неэффективность. В этих условиях ни о каком системном подходе к продвижению украинского кино на мировой рынок, несмотря на отдельные успехи прошлого года вроде «Атлантиды» Валентина Васяновича или «Додому» Наримана Алиева, и речи быть не может.

Новый конкурс — старый подход

Все эти месяцы Госкино продолжало работать без директора и его заместителей — лишь с временно исполняющей обязанности директора. 27 ноября Кабмин объявил повторный конкурс. Бывший фаворит «гонки» Юлия Синькевич заявила, что участвовать в нём больше не будет. По её словам, иначе она бы признала правоту комиссии, члены которой поставили ей нули на собеседовании. «Я этой правоты не признаю, — говорит она. — Стало очевидно, что ни политической воли к обновлению, ни современного подхода у государства нет. Состав конкурсной комиссии не изменился, реакции от Кабмина не последовало».

К повторному конкурсу на пост главы Госкино допустили девять кандидатов, трое из которых (Сергей Зленко, Сергей Слепак и Станислав Куценко) уже боролись за это кресло в первом конкурсе. В последних числах января появились результаты. «Правительство назначило главой Госкино Марину Кудерчук», — сообщил в своём телеграм-канале Владимир Бородянский.

До этого дня украинское киносообщество о госпоже Кудерчук не слышало. Выяснилось, что с 2017-го она работала в администрации кинотеатра им. Довженко в Запорожье, а в прошлом году стала заместителем главы Запорожской облгосадминистрации. Главная претензия киношников к Марине Кудерчук — её нулевой опыт работы в киноиндустрии. «Решение поставить во главе Госкино такого человека может иметь плачевные результаты, — уверена Дарья Бассель. — Я не вижу никаких точек соприкосновения победительницы ни с кинопроизводством, ни с международным контекстом. А хотелось бы, чтобы главой Госкино стал человек, знающий киноиндустрию изнутри и участвующий в кинопроцессе на международном уровне». Это особенно важно ещё и потому, что должность руководителя Госкино в большей степени не административная, а политическая, и появление у руля агентства человека без соответствующего опыта выглядит как попытка поставить там управляемую фигуру. На Западе резонанс вокруг конкурса на такую должность наверняка стал бы причиной не только отмены его результатов, но и начала серьёзной профессиональной дискуссии о самой системе конкурсного отбора, делающей возможными подобные ситуации. Но голос украинских профессионалов кинорынка ни на одном из этапов эпопеи услышан не был.

Эпопея с конкурсом на замещение должности главы Госкино обнажила отношение новой власти и к управлению культурой в целом, и к отечественной киноиндустрии в частности.

Иван Козленко в беседе с Фокусом на вопрос о Марине Кудерчук говорит, что это «либо беспринципный, либо очень недальновидный человек, что в равной степени опасно. Нужно быть крайне некомпетентным, чтобы не осознавать уровень ответственности на подобной должности. Очевидно, она «выбрана» в качестве эрзац-руководителя, марионетки. И это унизительно для всех, кто честно работает в кино».

Тем не менее разделить ответственность за будущее украинского кино предстоит не только Кудерчук, но и Минкульту в лице Бородянского, который также формирует политику агентства. От комментариев Фокусу министр отказался, однако в эфире шоу «Зворотній відлік» на телеканале «UA: перший» заявил о желании создать рейтинги продюсеров, изменить экспертную оценку проектов во время питчингов и подписывать контракты с их победителями.

Когда именно Марина Кудерчук вступит в должность главы Госкино, пока неизвестно (для этого должен появиться приказ о её назначении). До этого момента она отказалась что-либо комментировать Фокусу, сказав лишь, что «в Госкино есть команда, которая слаженно работает без руководителя уже полгода». Поскольку официально Кудерчук ещё не назначена, под вопросом также и то, кто будет представлять Украину на кинофестивале Berlinale, который откроется 20 февраля. Но даже если к тому времени Госкино перестанет висеть в воздухе, в ближайшее время оно наверняка останется на слуху.