Это винтажная атмосфера. MONATIK — о том, что такое карантин с оптимистической точки зрения

Коронавирус перевел всех в осадное положение. Пока концертные залы пусты, выступления проходят в режиме онлайн или не проходят вообще. О том, как шоу-бизнес переживает карантин, Фокус расспросил Дмитрия Монатика, известного под сценическим псевдонимом MONATIK

Когда начался карантин у вас активность упала или наоборот? Вы стали работать над новым материалом? Много ли и каких проектов удалось завершить? Или на вас эта ситуация подействовала угнетающе: маски, вынужденная изоляция?

— Признаюсь честно: карантин настиг нас буквально в пути. Мы были с концертной программой в Канаде и вернулись в последний день перед карантином. Соблюдая все нормы и рекомендации Минздрава, мы остались в самоизоляции и начали проводить время с близкими. В это время я наслаждался своей семьей.

Появилось время, чтобы создать нечто новое, чем поделимся в ближайшее время. После того, как весь дом уснул, папа-"сова" летит за фортепиано. Оно у меня в бесшумном месте и никого не будит, кроме моих мыслей и идей. Столько, сколько удалось сочинить на карантине, я не написал бы за два года. Это атмосфера. Винтажная, тихая, домашняя. Без спешки, с четким пониманием, где ты будешь завтра, что будешь делать, да ­еще и с какими людьми – с семьей.

Кто из вашей команды пострадал из-за карантина, а кто оказался более востребован в новых условиях? Какие-нибудь айтишники, специалисты по "картинке" и т.д. Много людей пришлось отправить в отпуск за свой счет?

— Вы знаете, мы очень долго собирали свою команду мечты. Тех людей, с которыми не страшно ни в карантин, ни на крыле самолета (так мы решились экранизировать "LOVE IT ритм"), ни на центральной концертной площадке страны. Мы ценим каждого сотрудника MONATIK Corporation, поэтому сохранили все рабочие места. Действительно, концертная деятельность сейчас приостановилась, но я искренне верю, что в скором времени все возобновится.

Как складываются на карантине отношения с близкими людьми: удается найти взаимопонимание? Какие неожиданные открытия вы сделали во время более тесного общения с родными?

— Я искренне считаю, что карантин — время семейное и творческое. Если смотреть с оптимистической точки зрения. Я верю, что все будет хорошо. По вечерам у нас появилась новая традиция! Партия-вторая в "Безумцы", "Это ты" или "Вечеринка в джунглях" — семейные игры на PS4. Мы с детьми обожаем их, да и, признаться честно, наша бабушка так разыгралась, что уже частенько у нас выигрывает.

Столько, сколько удалось сочинить на карантине, я не написал бы за года два

В общем, играет вся семья. Перед сном дети просят: "Папа! А сказку прочитать?" Я обожаю это дело. Их вопросы "почему?" и "зачем?" после каждого предложения. Так мы уже прочли "Страшилу из страны ОЗ", мою любимую детскую книгу "Маленького принца", сейчас приступили к "Тому Сойеру". Правда, с каждой главой понимаю, что рановато, слишком много "почему", на которые не время честно отвечать, а обманывать не хочется. Думаю, что Тома мы пока перепрыгнем и приступим к "Алисе в стране чудес".

Карантин как-то изменил ваши взгляды? Вы другим человеком выйдете из карантина или все будет как прежде? Что стали ценить сильнее?

— Стал больше ценить время, проведенное с близкими, и тех людей, с которыми имею честь сотрудничать.

Какие новые формы и форматы творческой деятельности вы опробовали за это время: видеопоздравления, онлайн-концерты, запись на ТВ в режиме он-лайн, занятия живописью? Что из этого останется после окончания карантина?

— MONATIK Corporation перешла в оналйн и вся деятельность проходила в таком вынужденном режиме. Мы пробовали проводить онлайн-концерты, ответственно готовились и дарили праздник на все 100%, но честно вам признаюсь: ничто не заменит искренние встречи с поклонниками.

Из-за огромного количества отложенных премьер, концертов, съемок и репетиций не кажется ли вам, что после коронавируса нас ждет "золотой сезон"? Много ли, на ваш взгляд, появится апокалиптических тем в творчестве?

— Надеюсь, немного. По моему мнению, творчество должно мотивировать и вдохновлять на прекрасные моменты в жизни, фиксировать хорошие воспоминания. Я бы хотел, чтобы это время осталось – для осознания внутреннего.

Когда состоится ваш первый офлайн концерт? Каким он будет? Будет ли в этом посткоронавирусном будущем онлайн-составляющая? Может, у вас появится армия онлайн-поклонников, которые готовы подключаться и смотреть ваше шоу из других городов и стран?

— Стадионные шоу в Днепре, Харькове и Одессе мы в целях безопасности приняли решение перенести на 2021 год. В то же время есть заведения, с которыми мы сотрудничаем долгое время, они сейчас переформатировали свою работу по всем требованиям МОЗ. И мы с радостью выступим на таких событиях, если все нормы карантина будут соблюдены.