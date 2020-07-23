Под известной картиной Пикассо обнаружили тайный эскиз

Под известной картиной "Still Life" испанского художника Пабло Пикассо был обнаружен скрытый эскиз.

Как передает Live Science, открытие сделала группа искусствоведов из Института искусств в Чикаго.

Специалисты хотели подробнее изучить картину и во время сканирования полотна инфракрасным рентгеном обнаружили, что за ним что-то скрыто. После того как эксперты вынули картину из рамки, они увидели эскиз Пикассо, на котором изображен предмет похожий на стул или стол.

В материале сообщается, что аналогичная работа художника сейчас находится в Гетеборгском музее искусств в Швеции, и что авторство найденного эскиза ни у кого из экспертов не вызывает сомнений.

Напомним, 28 декабря 2019 года в галерее Тейт в столице Великобритании 20-летний житель Лондона Шакил Масси порезал картину Пабло Пикассо стоимостью 20 млн фунтов.