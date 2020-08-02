Лучшие фильмы десятилетия о покорении космоса

В июле на Марс отправились три исследовательских миссии: китайская, арабская и американская. Пока без пассажиров. Фокус подобрал фильмы, где люди уже вовсю штурмуют космическое пространство

"Пассажиры"

Passengers

США, 2016, научно-фантастический фильм о любви

Тема: космические Адам и Ева

Зрительский рейтинг IMDb: 7.0/10

В ролях: Крис Прэтт, Дженнифер Лоуренс, Майкл Шин

Эта картина чем-то напоминает "Марс", но здесь нет и тени документалистики, одна фантазия, зато размаха и динамики — хоть отбавляй.

Космический лайнер "Авалон" отправляется в путешествие на 120 лет, чтобы основать колонию на другой планете. На корабле 5 тыс. пассажиров и 258 членов экипажа. Все они пребывают в состоянии гибернации — искусственного сна. Через 30 лет в лайнер попадает астероид. Из-за аварии повреждена одна из гибернационных камер, где мирно спал инженер-механик Джим Престон. После незапланированного пробуждения Престон осознает, что ему в одиночестве придется провести остаток жизни. Джим, влюбившись в красавицу-пассажирку Аврору, решил ее разбудить, обставив это как сбой системы.

Не будем пересказывать все приключения героев, скажем только, что самое ценное в картине — это оригинальный сюжет, а также интересные библейские аналогии: герои, словно Адам и Ева, создают на лайнере подобие земного рая, попутно спасая своих спящих соплеменников от гибели.

"Человек на Луне"

First Man

США, 2018, байопик

Тема: героизм первых астронавтов

Зрительский рейтинг IMDb: 7.3/10

В главных ролях: Райан Гослинг, Клэр Фой, Кори Столл, Кайл Чендлер

Как и многие хорошие фильмы, картина основана на бестселлере Джеймса Р. Хэнсена "Первый человек: Жизнь Нила О. Армстронга". Фильм рассказывает о первом человеке, побывавшем на Луне, — Ниле Армстронге. Мы увидим за парадной внешней стороной грандиозного события и знаменитой фразой Нила "Это один маленький шаг для человека и огромный скачок для человечества" изнанку победы: частые гибели его друзей-астронавтов, технические неполадки, приводящие к взрывам и пожарам, неожиданные решения, каждое из которых может стать последним.

В фильме много классных деталей. Например, поражает пронзительностью сцена встречи с женой, когда покорение Луны было позади и Армстронг сидел на карантине. В памяти надолго останутся две ладони — мужчины и женщины, — смыкающиеся через оконное стекло.

"Марс"

Mars

США, 2016, научно-фантастическая докудрама

Тема: моделирование колонизации Марса

Зрительский рейтинг IMDb: 7.5/10

Сезоны: 2. Серий: 12

В ролях: Бен Сойер, Хана Сын, Клементина Пойдац, Сэмми Ротиби

Революционность сериала в том, что он объединяет две части — документальную и художественную. Художественная включает сюжет, как в 2033 году шестеро смелых полетят на Марс на корабле "Дедал". Полет продлится восемь месяцев. Затем предстоит обустройство на Красной планете. Произойдет масса нештатных ситуаций, которые потребуют от астронавтов напряжения сил и даже совершения подвигов.

Константин Рылев рекомендует "Авеню 5", где космические реалии до боли похожи на наши, земные

Документальная часть — интервью с ведущими учеными, высказывающимися на тему колонизации Марса: инженерами, экологами, медиками, военными специалистами. Наиболее захватывающими идеями здесь сыпет основатель компаний Space X и Tesla Илон Маск наподобие такой: "Будущее человечества может развиваться по двум направлениям: либо мы станем мультипланетным видом и космической цивилизацией, либо застрянем на одной планете и вымрем по той или иной причине. Я предпочитаю первый вариант".

Сращивание художественной и документальной частей не прошло гладко — сериал утратил динамику. Многие отмечают, что фильм грешит штампами. Из несомненных плюсов отмечается то, что сериал дает точное представление, на каком уровне развития находится человечество в области покорения космоса, и масштабность этого поневоле завораживает.

"Авеню 5"

Avenue 5

США, 2020, научно-фантастическая комедия с элементами сатиры

Тема: имитация деятельности

Зрительский рейтинг IMDb: 6.7/10

Сезоны: 1. Серий: 9

В ролях: Хью Лори, Сьюзи Накамура, Ребекка Фронт

Этот сериал — точная метафора сегодняшней жизни, полной симуляции какой-либо деятельности, когда на месте президента — актер, в кресле мэра — боксер и т. п.

Человечеству стали доступны круизы по Солнечной системе. "Авеню 5" — один из таких лайнеров. За штурвалом — героический капитан Райан Кларк в исполнении Хью Лори. В этой роли он перестал быть заложником доктора Хауса, сыграв его противоположность — человека-пустышку. Во время ремонта на лайнере выходит из строя источник гравитации: всё переворачивается вверх дном, и корабль сбивается с курса. Все кидаются к Кларку, но он актер, нанятый по дешевке изображать офицера. Миллионер — владелец круиза, который тоже находится на борту, решил, что так экономнее. Огромный лайнер летит в неизвестность под управлением декоративного капитана и миллионера, считающего, что он всегда прав, но в данной ситуации это не имеет никакого значения. На что нужно полагаться? Конечно, на авось! Ничего вам это не напоминает?