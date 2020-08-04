Минкульт выделил сто миллионов гривен на патриотические сериалы

Министр готовит зрителя к телепродукту "с украинскими актерами и украинским нарративами".

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко рассказал, как будут тратиться деньги налогоплательщиков Украины, которые попали в распоряжение министерства.

"Разработана программа, позволяющая использовать предоставленный государством 1 млрд гривен дополнительного финансирования", – сообщил Ткаченко у себя в Facebook и расписал смету предстоящих расходов.

Из этой суммы, по словам министра, на украинские сериалы заложено сто миллионов гривен.

"Первый питчинг патриотических сериалов и 100 млн. К концу года сфокусируемся на производстве сериалов патриотического направления. С украинскими актерами и украинским нарративами. В трудный карантинный и посткарантинний период спрос зрителей растет именно на телевизионный продукт. Это решение позволит поддержать киноиндустрию и предложить зрителю то, что ему нравится", – написал Ткачук.

Еще 50 миллионов гривен направятся в Государственное агентство Украины по вопросам кино на "подготовку кинопроектов к съемочному периоду".

"Это временная быстрая форма в кризисное время. Она поможет на подготовительном этапе – разработке сценария, сториборда, тизера. Далее с этим "стартовым пакетом" можно подаваться у нас или на зарубежный кинорынок для привлечения инвестиций на реализацию кинопроекта", – уточнил Ткачук.

Напомним, художественный фильм "Носорог" бывшего политзаключенного Олега Сенцова получит государственную поддержку в размере 25 миллионов гривен.