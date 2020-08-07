Ключи от наших сердец. Репортаж с сольных концертов "половинок" 5'Nizza

В Киеве перед концертом 5'Nizza, который состоится в сентябре и будет посвящен 20-летию дуэта, каждая из "половинок" группы дала свое сольное выступление в романтическом месте столицы – на открытой площадке "Терраса" возле Андреевской церкви. Оба концерта были великолепны и совершенно непохожи. Фокус разбирался – в чем разница.

Южное солнце

SunSay (Андрей Запорожец) вышел на сцену в мягком коричневом пиджаке, светлой майке, свободных сизых брюках и серых кроссовках на высокой белой подошве. "Вы как-то расселись все по углам, но кто хочет танцевать – можете это делать. Только возле своего стула – карантин все-таки", - заметил он под смех публики.

SunSay (Андрей Запорожец)

Стартовал Сан с песни в солнечном стиле соул "Не переживай", затем выдал лирическую "Неуловимую", которую обозначил так: "Это наши эксперименты с ретро-музыкой. Ее вполне бы сегодня исполнил под афробит Муслим Магомаев".

В "Снежно" артист выводил бархатным голосом: "Сердце моё снежно, ты мне дари нежность..." – в этот момент все ощутили струящийся со сцены запах индийских аромапалочек: многие «снежные» сердца в зале сразу поплыли.

Клавишник мастерски сепмплировал вставки духовых, которые еще больше создавали иллюзию отпуска с любимой (любимым) где-нибудь в райском месте. За спиной Сана дальний лес Труханова острова с поблескивающим Днепром стали приобретать черты джунглей Шри Ланки на берегу океана.

Сан буквально обволакивал публику своим голосом. При чем, чтобы он не исполнял в припеве, вроде таких немудреных слов как "оле-о" или "уу-а" – все послушно повторяли за ним, как заклинания за шаманом.

Затем Сан взбодрил слушателем хип-хопом, спетым с Vakula и лично меня впервые проняло могущество этого ритма, стало понятнее, что означает фраза из лексикона рэперов - «прокачать зал». Одной из кульминаций концерта стала их совместная песня, которую Сан представил таким образом: "Эта вещь о детских травмах". Андрей бескомпромиссно спел: "Эй, папа, где ты был, когда я сам стал отцом? Папа, увидимся потом…" Но тут же примиряющее добавил: "Быть может, ты тоже любишь меня, мы очень похожи, пора понять".

С этой трогательной вещи концерт шел по нарастающей и после гимна "Выше головы" Сан на бис спел забойную композицию 5'Nizza "Нева". За ним весь зал выводил: "Нева-нева-нева-неважно, ни боли, ни жажды…"

Утонув в овациях, Сан стремительно сбежал со сцены на лестницу и растворился в темноте. Но "Нева" продолжала звучать с мобильников зрителей, растекающихся после концерта в разные стороны.

Прямой разговор

Совершенно иная энергетика у концерта Сергея Бабкина: взрывная, импульсивная, интерактивная.

У Сергея прическа была "а ля запорожец" (только без оселедца): бритый по бокам с небольшим ежиком на верхней части головы. Одет в серую футболку и такие же, как у SunSay, широкие штаны. Бабкин был босиком. Если у Сана – три музыканта, у Сергея – всего один, игравший на духовых: двух кларнетах и саксофоне.

Сергей Бабкин

"Сегодня будет квартирник, - объявил артист, лучезарно улыбаясь, - Это, конечно, не в старом значении этого слова – концерт у кого-то на квартире, это – жанр такой. Поэтому я сегодня отвечу на все вопросы. Искренне. Я по-другому не умею. Волнуюсь ли я? Да, всегда. Перед любым выступлением. В начале. Пока тут у нас большое пространство, но потом оно сужается. Где-то к середине концерта меня волнение отпускает. Наверное, кто-то уже спрашивает, а чего он все время разговаривает, а не поет? А потому что это квартирник, а не концерт. Поехали!"

Его первая песня "Дурак" была программной иллюстрацией его «босоного» вида. "Дурак-дураком, идет босиком, по крышам стучит кулаком. Не спит по ночам, грубит палачам, играет с огнем "квача", - почти кричал артист. Дурак здесь – персонаж из народных сказок – Иван-дурак. Только тут он объединен кроме своей обычной ипостаси – душевного везунчика – с ипостасью – юродивого, "грубящего палачам". Как Никола – Ивану Грозному. Юродивый не пустил Грозного с опричниками в Псков, дерзко заявив ему на подъезде к городу: "Ты человеческое мясо в пост ешь". Грозный развернулся и жители были спасены от массовых казней.

"Тук-тук – стучится ваша совесть, - указывает нам Бабкин-поэт. С прической Ивасика-Телесека, босоногий в простой одежде и сияющей улыбкой он исполнял сильные, проникновенные, а порой и трагические вещи. И даже одна шестилетняя девочка на провокационный вопрос Сергея, а разве у него тут невеселые песни, серьезно ответила: «Не веселая". "У меня еще есть песня "Кома", - иронично заметил дядя Сережа. Но девчушка тоже не растерялась: "А у меня еще два зуба выпали", - зал зашелся в хохоте.

На "Дураке" Бабкин забыл текст в середине песни – и начался спектакль по подсказыванию. Кто-то бросил клич: "Загуглим!" Продолжение композиции было найдено: дурак-то бабкинский совсем непрост, он "не слышит врачей, клюет в стукачей, ключи собирает в ручей". Ключи от наших сердец!

Дальше пошла у Сергея корреляция концертной программы: народ выкрикивал свои просьбы, а Бабкин отвечал: "Если совпадет с чем запланировано, то конечно". Четырехлетний Мирон (детям – преимущество) смело подвалил к сцене и мрачно заказал: "Де би я" - "Заметано". А когда Бабкин ударно стало исполнять свой хит, малыш под него начал танцевать… брейкданс. "Никогда бы не подумал, что под эту вещь можно исполнить брейк", - удивлялся артист, смеясь со зрителями. Он спустился со сцены – поговорить с мальчиком, а когда вернулся к микрофону произнес: "Силен! Сейчас ему четыре. Представляете, каким он будет в шестнадцать?!"

Когда Бабкин поет, он разыгрывает целый спектакль – от него сложно отвести взгляд: мощные бицепсы напряжены, на шее вздуваются жилы, как Владимира Высоцкого. Сергей спел и "Парус" выдающегося барда по просьбе все той же публики.

Сан своим голосом завораживает зрителя, а Бабкин – строит прямой песенный тоннель или мост и по нему шагает к нам навстречу, поражая ассоциативным рядом тестов, которые он выпукло изображает, как актер: "Запусти себя в кратеры моей души. Дыши, дыши, дыши..." Мы больше чем слушаем голос, как в случае с Саном, следим при этом за каждым жестом Бабкина, его мимикой – у него десятки выражений лиц: в него можно смотреть, как в телевизор.

Сан – теплая атмосфера трогательного душевного откровения, Бабкин – жесткий, но сердечный разговор напрямую.

Публика, как на аукционе, продолжала выкрикивать названия любимых песен. "Ребята, - оборвал поток заказов артист, - я, между прочим, уже два часа пою". – "Нееет! – заныли зрители. – "Ой, не врите!"

Но финал близок. "Спасибо, друзья! Спасибо за терпение! – снова шутит Бабкин. – Согласен, что дивный вечер. Так что: скажем спасибо карантину?" И грянул напоследок по чьей-то просьбе "Гули, гуси, голуби". Провожал его хор зрителей: "Гули, гули, гуси, голуби, были бы мы голыми…"

Представляете, какой взрыв произойдет, когда два этих разных артиста сойдутся и дадут концерт как группа 5'Nizza? А случится это скоро - 11 сентября в киевском КВЦ "Парковый".